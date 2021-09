Auf der Horst

Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtteil Auf der Horst in der Nacht zu Sonntag sind Polizisten aus Garbsen selbst zum Opfer von Straftaten geworden. Gegen 1.25 Uhr wurden sie während ihrer Arbeit an der Straße Auf der Horst zunächst aus einer zunächst unbeteiligten Gruppe von mehreren Personen „massiv und lautstark“ beleidigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es sollen unter anderem die Begriffe „ACAB“ („All Cops are Bastards“) und „Drecksbullen“ gefallen sein.

Die Beamten riefen Verstärkung und versuchten, die Personalien der Beteiligten aufzunehmen. Diese flüchteten jedoch schlagartig in die umliegenden Straßen. Eine Fahndung dort blieb erfolglos. Während der anschließenden Streifenfahrten in dem Gebiet kam es jedoch zu einem weiteren Vorfall. Gegen 1.50 Uhr warfen Unbekannte einen in Höhe der Bushaltestelle Auf der Horst/Sperberhorst einen Gegenstand auf einen Streifenwagen. Dessen hintere Seitenscheibe riss. Verletzt wurde niemand.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Hinweise von Zeugen werden unter Telefon (05131) 7014515 entgegengenommen.

Von Gerko Naumann