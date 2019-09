Berenbostel

Neuer Standort für die Postfiliale in Berenbostel: Kazim Kelleci, Betreiber der Filiale an der Roten Reihe 8 und sein Team ziehen um an den Dorfplatz. Neueröffnung ist am Dienstag, 1. Oktober, um 8 Uhr – an der Ecke Dorfplatz/Rote Reihe, mit Parkplätzen direkt vor der Tür und mit längeren Öffnungszeiten.

Noch ist ein Teil der Fenster in den neuen Räumen mit braunem Packpapier abgeklebt und auch die Wände sind noch nicht ganz fertig gestrichen. „Die Renovierung läuft auf Hochtouren“, sagt Kelleci. „Am Freitag müssen wir fertig sein, dann kommen die neuen Möbel.“ Der 34-Jährige führt die Postfiliale in Berenbostel seit November 2015.

Die neue Postfiliale von Betreiber Kazim Kelleci liegt direkt am Dorfplatz in Berenbostel. Quelle: Jutta Grätz

„Dorfplatz ist mein Wunschstandort“

Er habe schon lange nach neuen Räumlichkeiten gesucht, sagt der Berenbosteler. Der Dorfplatz sei sein absoluter Wunschstandort. Als die Räume vor Kurzem frei wurden, habe er sofort das Gespräch mit Verwalter Andreas Schwerin gesucht. „Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgegen lassen“, sagt Kelleci. Ein großes Plus für die Kunden seien die Parkplätze direkt vor der neuen Filiale. Denn das Verkehrsaufkommen an der Roten Reihe habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen, sagt er. Seine Kunden hätte oft lange nach einem freien Parkplatz in der Nähe der bisherigen Filiale suchen oder weite Wege in Kauf nehmen müssen.

Erweiterte Öffnungszeiten

„Außerdem sind wir hier am Dorfplatz viel präsenter“, meint Kelleci. Die große Fensterfront wirke viel einladender, die Räume seien hell und modern. Das Geschäftshaus im Bauhausstil und mit der Adresse Rote Reihe 2 hatte die Eigentümerfamilie Herbst vor einigen Jahren aufwendig umbauen und dabei auch die Parkplätze davor umgestalten lassen. Kelleci erweitert die Öffnungszeiten der Postfiliale und verzichtet auf die Schließung in der Mittagszeit. So können Kunden die Dienstleistungen künftig montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, sonnabends von 8 bis 13 Uhr nutzen. Und zwei neue Mitarbeiter ergänzen ab 1. Oktober das bisher siebenköpfige Team.

Die 115 Quadratmeter großen Räumen bieten viel Platz für den Tresen. Die Postfächer werden im hinteren Teil der Räume untergebracht. „Das ist für uns und unsere Kunden viel komfortabler als bisher im Eingangsbereich der Filiale“, so Kelleci. Der Lotto-Bereich und Regale für Tabakwaren, Schreibwaren und Zeitschriften sind im vorderen Teil der Filiale zu finden. Weiterhin angeboten werden Fahrkarten und ein Kopier- und Faxservice.

Filiale bleibt am 30. September geschlossen

Weil die komplette Technik mit umziehen muss, bleiben die bisherige und die neue Postfiliale in Berenbostel am Montag, 30. September, geschlossen.

Von Jutta Grätz