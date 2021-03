Garbsen

Gemeinsam mit Kollegen der Polizeiinspektionen Hannover und Burgdorf beantwortet das Präventionsteam aus Garbsen am Donnerstag, 18. März, Bürgerfragen am Telefon. „Gerade in der Corona-Zeit ist es wichtig, Präsenz zu zeigen und ansprechbar zu sein“, sagt Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim Elsner, Beauftragter für Jugendsachen im Garbsener Präventionsteam.

Am Donnerstag, 18. März, stehen die Themen Sicherheit im Straßenverkehr, Schutz vor Diebstahl, Einbruch und Stalking, Verhalten bei Betrug am Telefon und an der Haustür und Vorbeugung von Jugendkriminalität im Zentrum. „Bislang hatten wir eine gute Resonanz auf unser monatliches Infotelefon, weshalb wir unser Angebot eines Infotelefons für die Bürgerinnen und Bürger fortsetzen“, sagt Kriminaloberkommissarin Christiane Dirzka von der Technischen Prävention der Polizeidirektion Hannover.

Die Experten sind von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 1091120 zu erreichen.

Von Linda Tonn