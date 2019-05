Garbsen Garbsen Badepark: Presse rammt 550 Tonnen Stahl in den Boden 227 Spundwände, 550 Tonnen Stahl: Eine Spezialpresse rammt seit Montagmorgen 22 Meter lange Metallbohlen in die Fläche an der Ludwigstraße, wo das neue Hallenbad des Badeparks Berenbostel entsteht.

Per Vibrationen werden am Neubau des Badeparks Berenbostel Spundwände in den Boden gerammt. Quelle: Jutta Grätz