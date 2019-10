Garbsen

Im Kardinal-von-Galen-Ring in Garbsen-Mitte ist eine Dachgeschosswohnung zu vermieten: 67 Quadratmeter, zwei Balkone, ein Waschmaschinenraum. 467 Euro kalt soll die Wohnung in ruhiger Lage kosten. Das geht aus der Internetanzeige hervor. Herausgestellt wird außerdem, dass die Zweizimmerwohnung in unmittelbarer Nähe zum neuen Campus Maschinenbau der Leibniz-Universität liegt. Zu Fuß sind es nur wenige Minuten.

Viele neue potenzielle Mieter

Durchsucht man die Internetportale, auf denen private Vermieter aus Garbsen Mieter für ihre Wohnungen suchen, stößt man immer mehr auf Beschreibungen, wie „Ideal für Studierende“, „WG-geeignet“ oder „Nähe Maschinenbaucampus“. Die rund 3800 Studenten, die ab dieser Woche in Garbsen studieren, werden zu potenziellen Mietern.

Wobei sicher nicht alle direkt eine Bleibe in Garbsen suchen werden. Während des Bachelor-Studiums, also in den ersten drei Jahren, werden die Studenten nur an wenigen Tagen in Garbsen lernen und forschen und die meisten Veranstaltungen in Hannover besuchen. Erst ab dem Masterstudium sind sie komplett am neuen Campus.

Nach Prognosen und Erfahrungswerten der Universität werden maximal 2000 Studenten täglich in Garbsen sein – die meisten werden von Hannover aus pendeln. „Die Studenten nehmen sich eher Wohnungen entlang der Stadtbahnlinie 4 als umzuziehen“, meint Phil Demter vom Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau.

Allerdings hoffen die Garbsener Stadtverwaltung und zunehmend private Vermieter, dass sich auch einige Maschinenbauer ein Zimmer oder eine Wohnung in Garbsen suchen. Das Studentenwohnheim, das Landwirt Markus Grimm direkt am Campus errichtet hat, ist knapp fertig – die insgesamt 162 Einzimmerappartments sind schon komplett vergeben, heißt es vom Studentenwerk.

Studenten im Baugebiet Neue Mitte ?

Von den 240 Wohnungen, die an der Europaallee in Garbsen-Mitte entstehen, gehören etwa 130 der Wohnungs-Genossenschaft Herrenhausen (WGH). Im Februar 2019 kündigte deren Vorsitzender Michael Jedamski an, dass man sich als Mieter durchaus Studenten und Mitarbeiter des Campus Maschinenbau vorstellen könne. Bis die ersten Wohnungen an der Neuen Mitte fertig sind, dauert es allerdings noch bis zum Jahr 2022.

Dagegen werden auf Portalen wie Ebay Kleinanzeigen und Immobilienscout schon jetzt Wohnungen explizit für Studenten und Mitarbeiter der Universität angeboten – zum Kaufen und Mieten. Etwa die 2,5-Zimmer-Wohnung „im Herzen von Garbsen in direkter Nähe zur Uni“ für einen Kaufpreis von 142.000 Euro. Oder die möblierte Wohnung auf Zeit in Berenbostel: drei Zimmer für 750 Euro im Monat und „gut geeignet für Doktoranden und Professoren“.

Immer mehr Anzeigen für Wohnungen in Garbsen richten sich explizit an Studenten und Uni-Mitarbeiter. Quelle: Screenshot Ebay Kleinanzeigen (Stand: 15. Oktober)

An der Molkereistraße 11 werden gleich mehrere möblierte Zimmer angeboten – mit Einbauküche, Bad und ausgeprägter Gartenanlage. Für 350 Euro. Die Bushaltestelle ist in etwa zwei Minuten Gehweg zu erreichen, schreibt der Vermieter, und weiter: „Eine ruhige Umgebung macht das Lernen für Studenten einfacher.“ Eine 130-Quadratmeter-Wohnung in Stelingen wird als „ideal als Studenten-WG“ angepriesen, für 1300 Euro im Monat.

„Eine Chance für Vermieter“

„Der neue Campus ist eine Chance für Vermieter, vor allem von Einzimmerwohnungen“, sagt Florian, der auf Ebay Kleinanzeigen seine Einzimmerwohnung mit Südbalkon in Berenbostel anbietet. 395 Euro soll sie im Monat kosten. Als er das letzte Mal Mieter für die Wohnung gesucht habe – das war im Juni 2017 – sei der Campus noch in der Entstehung gewesen. „Trotzdem habe ich schon damals in der Anzeige auf die relative Nähe verwiesen.“ Bisher habe sich auf sein Angebot noch kein Student gemeldet. Die Anzeige sei aber auch erst seit wenigen Tagen online.

Immer mehr Anzeigen für Wohnungen in Garbsen richten sich explizit an Studenten und Uni-Mitarbeiter. Quelle: Screenshot Ebay Kleinanzeigen (Stand: 15. Oktober)

