Hannover

Stummfilm-Performance, Rock ’n’ Roll im Petticoat, erdiger Blues und skandalöse Zauberei: Mit einem üppigen Bühnenprogramm ist die Stadt Garbsen beim nächsten Entdeckertag der Region Hannover vertreten. Von 11 bis 18 Uhr gibt es am Sonntag, 5. September, auf der Open-Air-Bühne am Rathaus Musik, Theater und Comedy. Kostenlose Tickets können bereits jetzt online bestellt werden.

Abwechslung und Kultur – „das ist in dieser Zeit besonders wichtig“, sagt Detlef Kuckuck von der Kulturabteilung. Doch die Sicherheit spielt coronabedingt auch eine Rolle. „Wir achten selbstverständlich darauf, dass die Abstände gut eingehalten werden können“, so Kuckuck. Pro 60-minütigem Veranstaltungsblock sind 80 Sitzplätze vorgesehen. Für das Catering sorgt die Rathausterrasse.

Vier Auftritte sind geplant

Live zu sehen ist etwa das neu gegründete Autorenduo Felix Baumann und Sean Henderson. Es steht ab 11 Uhr auf der Bühne und verbindet dort Tanz, physisches und visuelles Theater mit Elementen des Clownesken. Seine Performance ist unter anderem inspiriert von den Stummfilmen Charly Chaplins.

Das Duo Baumann und Henderson. Quelle: privat

Weiter geht die kulturelle „Zeitreise“ um 13 Uhr mit der Band „The Micci’s“. Mit Rock ’n’ Roll und Petticoatkleid versprüht das Duo den Heile-Welt-Charme der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Michelle Seifert und Cindy Hornbostel-Schiller lassen alte Schlager und Oldies aufleben – von Trude Herr, Connie Francis, Caterina Valente, Peggy March, Doris Day und The Ronettes.

Charme im Petticoat: „The Micci’s“. Quelle: privat

„Brettharte Artistik“ und skandalöse Zauberei gibt es ab 15 Uhr. „Der Künstler Jens Ohle zeigt eine artistische Comedyshow, die sich gewaschen hat“, kündigt Christina Lange von der Stadt an. Das Publikum erwartet spektakuläre Leiterakrobatik, knallharte Zirkusstunts und coole Stand-up-Comedy. Ohle bewegt sich in seiner Show dabei zwischen Schützenfest und Starclub. Halsbrecherische Jahrmarktsensationen treffen auf Eins-a-Varietékunst. Seine Show beendet er mit einer Großillusion, „auf die Siegfried und Roy nie gekommen wären“, kündigt die Stadtsprecherin an.

Artistik und mehr: Jens Ohle. Quelle: privat

Wabernde Delta-Sounds, funkige Beats, filigrane Balladen und dann stampfend erdigen Power-Blues liefert die Band „Muddy What?“ ab 17 Uhr. Das junge Trio aus München und Nürnberg erhielt bereits die Auszeichnung „Beste deutsche Bluesband“ bei der „German Blues Challenge 2020“ und hat sich in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt wegen dem verzaubernden Sound der Mandoline, großen Wiedererkennungswert und Anerkennung innerhalb der Livemusikszene erspielt.

Erdiger Blues: „Muddy What?“ Quelle: privat

Entdeckertag findet in der gesamten Region statt

Der Entdeckertag findet am 5. September nicht nur in Garbsen statt. Er gilt als eine der beliebtesten Familienveranstaltungen in der gesamten Region Hannover, mit einem Potpourri an Aktionen, Spielen und Experimenten. Garbsen präsentiert sich dem Publikum aus der ganzen Region mit einem Stand auf der zentralen Veranstaltung auf dem Opernplatz in Hannover.

Eine Anmeldung für alle Ziele ist Voraussetzung: Kostenlose Tickets – auch fürs Bühnenprogramm in Garbsen – gibt es online auf www.entdeckertag.de sowie nach Verfügbarkeit an der Tageskasse.

Von Simon Polreich