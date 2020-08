Schloss Ricklingen

Das Leibniz Theater zieht noch bis Ende August die Besucher an den Strand. In der Reihe Kultur on the Beach kommen bis Mittwoch, 26. August, Comedians, Musiker, Poetry Slamer und weitere Künstler auf die Bühne am Azzuro Beach am Blauen See in Garbsen. Theatermacher und Organisator Joachim Hieke freut sich, dass die coronabedingte Zwangspause ein Ende hat, und hat für Mittwoch, 19. August, auch die Band The Jetlags um Frontmann Cyril Krueger für ein Zusatzkonzert gewinnen können. Das ist das Programm für die zweite August-Hälfte:

Sonntag, 16. August: Music-Comedy

Anzeige

Der Wahnsinn geht weiter: Die Comedians Emmy & Willnowsky sind zu Gast auf der Azzuro-Beach-Bühne am Blauen See in Garbsen. Quelle: Paul Schimweg

Weitere HAZ+ Artikel

Emmi & Willnowsky gelten als Deutschlands Comedy-Duo Nummer 1. „Der Wahnsinn geht weiter“ haben die beiden ihr neues Programm genannt. Beginn auf der Azzuro-Beach-Bühne am Blauen See in Garbsen ist um 18 Uhr, Einlass ist um 17 Uhr.

Seit nunmehr 23 Jahren zelebrieren die Comedians ihre gegenseitige Hassliebe – und der ist der rote Faden ihrer Shows. Beide seien begnadete Entertainer, die sich für keinen Gag zu schade seien, so der Veranstalter. Willnowsky würde für eine schlechte Pointe sogar seine Großmutter verkaufen, wenn denn bekannt wäre, wo ihre Urne vergraben ist, so Organisator Hieke. Karten kosten 28,90, ermäßigt 24,90 Euro.

Mittwoch, 19. August: The Jetlags – Zusatzkonzert

Das Leibniz-Theater bringt die Band The Jetlags am 19. August zu einem Zusatzkonzert an den Blauen See in Garbsen. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Die Band The Jetlags spielte bereits Ende Juli vor 220 Kultur-on-the-Beach-Gästen und kommt am Mittwoch, 19. August, für ein Zusatzkonzert zurück an den Blauen See. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Mit Witz und Charme haben sich die Musiker um Frontsänger Cyril Krueger in den vergangenen Jahren einen Namen als eine der besten Show- und Partybands Norddeutschlands gemacht. Sie covern (fast) alles – von Reinhard May bis zu den Eagles.

Für diesen Abend am Strand tauschen sie laute Verstärker gegen ihre Akustikgitarren ein und und spielen in Wohnzimmer-Atmosphäre. Karten kosten 28,90, ermäßigt 24,90 Euro.

Sonntag, 23. August: Pop meets Poetry

Poesie trifft Melodie: Cyril Krueger, Frontsänger der Band The Jetlags, und Poetry-Slamer Tobias Kunze sind mit ihrem Programm Pop meets Poetry auf Einladung des Leibniz Theaters zu Gast am Blauen See. Quelle: fokuspokus (Archiv)

„Pop meets Poetry“ heißt das neue Programm von Cyril Krueger, Frontsänger der Jetlags, und Hannovers Poetry-Slam-Tausendsassa Tobias Kunze. Dabei treffen Poesie auf Melodien, Worte und Klang auf Songs mit Seele, Pop und Rock auf Poetry-Slams. Beginn ist am Sonntag, 23. August, um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr.

Kunze und Krüger werden singen, analysieren und berichten über eine ungewöhnliche Auswahl von Stücken aus der Musikgeschichte. Und sie widmen ihren Abend den ausgesuchten Songs und machen daraus sogar ein geniales Quiz, verrät der Veranstalter. Karten kosten 25, 90, ermäßigt 21,90 Euro.

Mittwoch, 26. August: Best of Leibniz Theater

Pete "The Beat" Wehrmann ist Rekordhalter im Dauer-Beatboxen. Quelle: privat (Archiv)

Das Finale der Reihe Kultur on the Beach wird gleichzeitig eine Premiere: Das Leibniz Theater präsentiert am Mittwoch, 26. August, einen Abend mit bekannten Künstler, die sonst auf der kleinen Bühne in der Calenberger Neustadt stehen. „Die Gäste können sich auf Auftritte von Jana Luna, Jango Erhardo, Pete the Beat, Hausmeister Heinrich Bloch, die Männerherzen und noch weitere Künstler freuen“, kündigt Hieke an. Die Show beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Karten kosten 25,90, ermäßigt 21, 90 Euro.

Weitere Informationen, auch zum Spielplan des Leibniz Theaters gibt es im Internet unter www.leibniz-theater.de.

Anfahrt, Preise und Tickets: Die wichtigsten Infos zu Kultur on the Beach Die Bühne Azzuro Beach in Garbsen hat die Adresse Am Blauen See 119, 30823 Garbsen. Bar und Arena bieten Platz für 150 bis maximal 220 Gäste. Kultur on the Beach ist ein Open-Air-Programm – etwa 80 Plätze und die Bühne sind vor Regen geschützt. Der Eintrittspreis entspricht dem Ticketpreis für einen Abend im Leibniz Theater. Hinzu kommen 4 Euro Eintritt zum Areal Blauer See, der Beleg gilt als Verzehrgutschein. Wer mit dem Auto kommt, zahlt 2 Euro Parkgebühr. Das Gelände ist mit dem Bus 126 ab Endhaltestelle Stadtbahnlinie 4 erreichbar, letzte Fahrt zurück ist um 23.52 Uhr. Das gesamte Programm und Onlinetickets finden Sie im Internet auf www.leibniz-theater.de, Ticketanbieter sind außerdem www.reservix.de und alle bekannten Vorverkaufsstellen. lz

Von Jutta Grätz