Eine kleine Kindergruppe tobt in den Räumen von Projekt X an der Skorpiongasse und im Hof. Statt acht Kinder – wie zu normalen Zeiten – sind es nur vier. So können die nötigen Abstände eingehalten werden. Die Corona-Krise stellt auch die Sozialarbeit beim Projekt X mit seinen Standorten in den Stadtteilen Auf der Horst und Berenbostel vor neue Herausforderungen, denn längst nicht alle Gruppenangebote konnten bisher wieder starten. „Das läuft erst langsam wieder an und hängt auch von den Entscheidungen von Stadt und Region ab, wann Jugendeinrichtungen wieder öffnen dürfen“ sagt Sozialarbeiter Chris Hornig.

Er und seine Kollegen mussten sich auf die neue Problematik erst einstellen – eine Blaupause für solche Krisenzeiten gibt es nicht. Die Mitarbeiter müssen selbstverständlich auch die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Mehr als drei Personen dürfen nicht im Besprechungsraum sein, Beratungsgespräche führt nur ein Sozialarbeiter. „Die wichtigste Frage für uns ist: Wie unterstützen wir Kinder und Jugendliche in Notlagen trotz Corona, und wie bleiben wir mit ihnen in Kontakt?“, ergänzt Hornigs Kollegin, Jacqueline Elling.

Mehr Präsenz auf der Straße

Die Mitarbeiter führen Telefonate, schreiben Briefe oder sie tauschen sich per Whatsapp mit den Jugendlichen aus. Außerdem haben sie die Möglichkeiten von Videoanrufen für sich entdeckt, um wenigstens digital Blickkontakt zu haben. „Die Krise schafft nicht nur Schlechtes. Sie bietet auch Chancen, kreativ zu werden und sich neue Sachen auszudenken“, sagt Hornig.

Seine Kollegen haben auch die Straßensozialarbeit ausgeweitet, um mit den jungen Leuten in Kontakt zu bleiben und Gespräche zu führen. „Wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, was im Stadtteil los ist. Herrscht irgendwo Not oder gibt es Versammlungen?“, so Hornig.

Familien sind stark gefordert

Seine Kollegen holen maximal zwei Kinder von zu Hause ab, gehen mit ihnen spazieren oder fahren Rad, wenn ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Außerdem stellen sie Spiele zur Verfügung oder bieten sie per Internet an. „Wir müssen auch wissen, was in den Familien los ist. Mit vier, fünf Kindern in einer Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnung kommt schnell Stress auf – auch, weil noch nicht alle wieder zur Schule gehen“, so Hornig.

Viele Eltern fühlten sich mindestens herausgefordert, wenn nicht überfordert. In einigen Familien verstärken Sucht, Kriminalität, Gewalt und Erziehungsprobleme die Lage, erzählt Hornig. Dazu kommen Sorgen um die Zukunft und die Finanzen.

Probleme verschärfen sich

Familiäre Probleme werden nach Einschätzung der Sozialarbeiter in der Krise nicht kleiner, sondern größer. Für die Jugendlichen sei die Situation schwierig. Mit der Langeweile steige der Medienkonsum. Viele wollen ihre Freunde treffen. „Wenn man ohnehin schon Stress mit seinen Eltern hat, wollen sie nicht auch noch acht Wochen im Zimmer hocken“, sagt Hornig.

Ihnen fehle der offene Treffpunkt im Projekt X, in dem die Mitarbeiter ihnen Angebote machen und Perspektiven bieten. Derzeit planen die Mitarbeiter, wie es weitergeht, wenn das Projekt wieder öffnet und, was die Jugendlichen brauchen.

Clowns unterhalten während der Zwangspause mit Videos Auch die Clownswohnung der Caritas nebenan in der Skorpiongasse ist noch geschlossen. Die Mitarbeiter bieten aber von Montag bis Freitag eine Telefonzeit für Kinder an. Bei Sorgen, Problemen, Streit oder Traurigkeit können Kinder unter Telefon (01522) 1973171 darüber sprechen oder eine Whatsapp-Nachricht schreiben. „Wir hören dir zu, melde dich“, heißt es auf einem Plakat an der Scheibe. Um für ein wenig Abwechslung während der Corona-Zeit zu sorgen, nehmen die beiden Clowns Fussel und Penella in der Clownswohnung Kurzvideos für Kinder auf. In „Wir bei dir!“ gibt es Sketche – aber auch Tipps zum richtigen Verhalten in der Corona-Krise. aln

