Auf der Horst

40 Jungen zwischen 6 und 21 Jahren haben zum Ferienende am Beachsoccer-Turnier teilgenommen, das die beiden Sozialpädagogen Kujtim Makresi und Jacqueline Elling vom Projekt X am Sonnabend geplant hatten. Aufgeteilt in acht Mannschaften kickten sie bis in den Abend um den Pokal, der während der ganzen Zeit in Sichtweite stand. Einzig und allein die immer wiederkehrenden und zum Teil heftigen Regenschauer störten das Sommerfeeling ein wenig, reichten jedoch nicht dafür aus, um schlechte Stimmung aufkommen zu lassen.

Fußball verbindet: Die Teilnehmer beim Beachsoccerturnier haben eine Menge Spaß. Quelle: Sandra Remmer

Fußball öffnet Türen

„Wir haben uns gedacht, dass die Jugendlichen insbesondere nach der schwierigen Coronazeit sich über Abwechslung und Angebote freuen“, sagte Makresi. Fußball sei zudem „ein echter Türöffner“, denn die Leidenschaft für den Sport verbinde. So können dabei auch echte Freundschaften entstehen. Aus diesem Grund hat das Projekt X auch eine Jugendfußballmannschaft gegründet.

Auf dem Gelände des Garbsener Sportclubs traten die Mannschaften mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an. Und die Fußballschuhe konnten an diesem Tag im Schrank bleiben, denn Beachsoccer wird traditionell barfuß gespielt.



Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angebote werden erweitert

Die beiden Sozialarbeiter vom Projekt X sind froh darüber, dass sie ihren Schützlingen an den beiden Standorten in Berenbostel und Auf der Horst jetzt wieder mehr Angebote machen können. „Viele von den Jugendlichen wohnen in sehr beengten Verhältnissen. Während des Lockdowns hatten sie so gut wie keinen Rückzugsort. Auf der Straße ist es oft passiert, dass sie von der Polizei aufgegriffen wurden, weil sie in Gruppen unterwegs waren“, sagte Elling.

Nun stehen die Türen in beiden Häusern – an der Skorpiongasse 33 in Garbsen und an der Dorfstraße 29 in Berenbostel – wieder offen und bieten den Jugendlichen Platz und Raum sowie offene Ohren und Hilfestellung bei Problemen. Auch der Beachsoccerplatz auf dem Gelände des GSC steht den Garbsener Jugendlichen auch außerhalb der Turnierzeit zu Verfügung und kann ohne Anmeldung dienstags von 17 bis 20 Uhr und freitags von 19 bis 21 Uhr genutzt werden.

Von Sandra Remmer