Garbsen-Mitte

Immer mehr Mütter reiben sich zwischen Kindern, Beziehung, Haushalt und Arbeit auf und leiden an Symptomen eines sogenannten Burn-outs. Wege aus dieser Situation zeigt Hans Hartmann in seiner Lesung am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Garbsen, Rathausplatz 13, auf.

Hartmann ist Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut. Er will gestressten Müttern zu einem neuen Blick auf sich selbst, einer besseren Widerstandskraft und einer wirkungsvollen Stressbewältigung verhelfen. Karten für die Veranstaltung können in der Stadtbibliothek unter Telefon (05131) 707170 reserviert werden. Sie kosten im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Von Anke Lütjens