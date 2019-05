Altgarbsen

Ein Radfahrer hat am Sonnabend in Altgarbsen einen Fußgänger angegriffen. Nach Angaben der Polizei fuhr der 33-Jährige auf der Lübecker Straße bereits aggressiv auf eine Gruppe von vier Männern zu. Die wollten den Radfahrer zur Rede stellen, es kam zum Streit. Dabei versuchte der 33-Jährige zweimal, einen der Fußgänger mit der Faust zu schlagen. Außerdem hob er den rechten Arm zum sogenannten Hitlergruß und brüllte „Sieg Heil“. Mit der linken Hand „symbolisierte er einen Schnurrbart“, heißt es in der Meldung der Polizei.

Die Beamten ermitteln nun wegen versuchter Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den Mann.

Weitere Berichte über Einsätze der Polizei in Garbsen lesen Sie hier.

Von Gerko Naumann