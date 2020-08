Schloß Ricklingen/Berenbostel/Altgarbsen

Bei Unfällen haben sich an diesem Wochenende zwei Fahrradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, mussten beide im Krankenhaus behandelt werden. Am Sonnabend war eine 80-jährige Garbsenerin gegen 17.20 Uhr auf feuchter Fahrbahn mit ihrem E-Bike gestürzt. Sie war in Schloß Ricklingen auf der Straße Am Leineufer unterwegs. Bei dem Sturz zog sie sich eine Platzwunde am Kopf zu. Sie fuhr ohne Helm.

Am Seeweg in Berenbostel übersah ein 54-jähriger Mann in Höhe der Hausnummer 25 einen Poller und stürzte. Dabei brach er sich seinen Arm und zog sich eine Prellung am Brustkorb zu.

Polizei stoppt betrunkene Radfahrer

Neben den beiden Stürzen stoppte die Polizei Garbsen zwei Radfahrer, die betrunken unterwegs waren. Am Freitagabend hatte ein 56-Jähriger gegen 20.30 Uhr eine rote Ampel an der Einmündung Alte Ricklinger Straße/Hannoversche Straße missachtet. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Autobahnpolizei wurde festgestellt, dass er getrunken hatte. Der Mann war mit mehr als zwei Promille unterwegs. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ebenfalls Beamten der Autobahnpolizei fiel am Sonnabendabend gegen 21.45 Uhr ein 17-Jähriger Radfahrer auf der auf der Gutenbergstraße in Richtung Burgstraße unterwegs war. Obwohl es dort einen Radweg gibt, fuhr er mitten auf der Straße. Dabei geriet er mehrfach in den Grünstreifen und stieß fast gegen ein Verkehrsschild. Die Polizei stellte einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Der junge Mann wurde an seine Eltern übergeben.

Von Linda Tonn