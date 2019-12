Garbsen-Mitte

Standortwechsel für das bei Sportlern beliebte Jedermann-Radrennen „ProAM – Dein Tag“: Das Rad-Festival wechselt in die Region Hannover und startet am Sonntag, 30. August, vor dem Rathaus in Garbsen. Dort ist auch das Ziel.

Drei Jahre lag war der Trammplatz in Hannover Start- und Zielort. „Wir wollen neue Wege gehen“, sagte Veranstalterin Stefanie Eichel von der Agentur Eichels Event. Aus Garbsen habe die Agentur in den vergangenen Jahren mehrfach Signale bekommen, dass großes Interesse an dem überregionalen Radsport-Event bestehe.

Bürgermeister freut sich auf Premiere

„Wir freuen uns, dass wir mit der vierten Auflage gemeinsam die nächsten Schritte gehen können“, sagte Eichel. Für Garbsens Bürgermeister Christian Grahl gilt das Radrennen als Bereicherung des Veranstaltungskalenders. „ Garbsen ist ein idealer Standort für ein sportliches Großereignis dieser Art“, sagte er. Die Stadt freue sich, viele Besucher aus ganz Deutschland und darüber hinaus begrüßen zu können.

Strecke führt ums Steinhuder Meer

Auch die Streckenführung ändert sich. Statt in Richtung Deister und Weserbergland führt sie nun rund um das Steinhuder Meer. Geplant sind zwei Streckenlängen von 72 und 120 Kilometern.

Zuletzt waren knapp 2000 Aktive aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland gestartet. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es auf www.proam-hannover.de.

Von Anke Lütjens