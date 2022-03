Auf der Horst

Sie schubsten und traten ihn, dann entkamen sie mit seinem Roller: Unbekannte Täter haben einen Neunjährigen am Dienstagnachmittag auf dem Nachhauseweg auf der Horst überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Junge war gegen 16 Uhr mit seinem Roller von der Nachhilfe auf dem Weg nach Hause. An der Stadtbahn-Endhaltestelle wurde er plötzlich so stark geschubst, dass er hinfiel und mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug. Die unbekannten Angreifer – es soll sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben – traten den Liegenden noch in den Bauch, bevor sie mit dem Roller des Jungen unerkannt davonliefen. Durch den Sturz wurde der Junge leicht am Kopf verletzt.

Polizei ermittelt wegen Raubes

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorgang oder den geklauten Roller bemerkt haben – dieser ist neongrün mit einer abgenutzten, fast weißen Trittfläche. Gegen die Täter wird nun wegen Raubes ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 in Verbindung zu setzen. Die Polizeistation Berenbostel ist tagsüber unter der Telefonnummer (05131) 463190 zu erreichen.

Von Simon Polreich