Garbsen

Mehr als 200 Flüchtlinge hat Garbsen inzwischen offiziell aufgenommen – unter anderem in seinen drei Gemeinschaftseinrichtungen. Aber auch Privatleute leisten einen enormen Beitrag, um den Ansturm zu bewältigen. Allein 80 Flüchtlinge sind am Donnerstagabend im Rasthaus Garbsen-Nord an der A 2 angekommen.

Marc Münnich ist schon wieder am Handy. Eine Waschmaschine, Käse, Wurst – das und noch viel mehr muss in seinem Hotel an der A 2 beschafft werden. „Coronabedingt war hier zuletzt gar nichts los. Jetzt fahren wir den Betrieb von null auf hundert wieder hoch“, sagt er. Münnich rotiert, um seine 80 Gäste aus der Ukraine zu bewirten, zu verpflegen. Flüchtlinge will er sie nicht nennen, die Frauen und Kinder und vier Männer aus der Ukraine, die am späten Donnerstagabend völlig entkräftet bei ihm ankamen und bis auf Weiteres dort bleiben.

Wenige Stunden zuvor hatte das Telefon geklingelt. Bürgermeister Claudio Provenzano war am Apparat und hatte den Hotelier gebeten, die Menschen spontan aufzunehmen. Münnich überlegte nicht lange und sagte zu. „Als einer der größten Gastronomen im Umland habe ich Kapazität für 80 Menschen. Warum also nicht“, sagt er. Dann fügt er hinzu: „Diesen notleidenden Menschen zu helfen, wenn man es kann, ist eine Selbstverständlichkeit – und auch eine tolle Herausforderung.“

Gebraucht wird viel – etwa Spielzeug für die Kinder

Das klingt einfacher, als es ist. Krisensitzungen mit den Mitarbeitern („ein wahnsinnig tolles Team“), die Organisation von Personal und Verpflegung. „Wir mussten erst mal Abendbrot beschaffen – vorrätig hatten wir kaum etwas“, so der Hotelier. 150 Eier für Rührei, Brot und mehr konnte er auf die Schnelle auftreiben. „Es klingt abgedroschen – aber man schaut tatsächlich in leere Augen“, beschreibt Münnich seine erste Begegnung mit den Frauen und Kindern aus der Ukraine. Totmüde und regelrecht ausgehungert seien sie gewesen, ängstlich und scheu. „Man erhascht auch mal ein Lächeln von den Kindern, aber die Mütter machen sich vor allem Sorgen um ihre Männer und Angehörigen, die in der Ukraine nun kämpfen müssen.“

Nicht nur Essen und Unterkunft, auch etwas Ablenkung will Münnich vor allem den Kindern bieten. „Wir haben kaum Spielzeug hier. Über Spenden wären wir sehr dankbar. Alle sollen es guthaben bei uns.“ Nahrungsmittel, Damenhygiene, Waschmaschine, Wäschespinne und mehr braucht der Gasthof nun dringend. „Wer etwas spenden will und kann – ob Privatleute oder Unternehmen – wir nehmen es gern.“ Dann verschwindet Münnich wieder in der Küche. „Essen kochen“, sagt er, lächelt und zuckt mit den Achseln. „Unser Koch ist im Urlaub.“

Spendewillige sollten vorher im Rathaus Garbsen-Nord anrufen, um zu klären, was gebraucht wird, die Rufnummer ist (05137) 909690.

Stadt bündelt ihre Hilfsangebote

Hilfsangebote aller Art nimmt auch die Stadt Garbsen entgegen. Dafür hat die Verwaltung neben der zentralen E-Mail-Adresse jetzt auch eine Telefon-Hotline freigeschaltet. Infos unter gibt es per E-Mail an ukrainehilfe@garbsen.de sowie auf der Webseite www.garbsen.de/ukrainehilfe. Das Ukraine-Infotelefon ist ab sofort erreichbar unter der Nummer (05131) 707980, montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Bei einem Besuch der Flüchtlingsunterkunft an der Flemmingstraße, wo weitere Betten aufgestellt wurden, hat sich Bürgermeister Provenzano ein Bild von der Situation gemacht und sich beim DRK bedankt. „Bund und Land verteilen bereits die Flüchtlinge auf die Kommunen“, sagte er. „Die Mitarbeiter der Stadt sind im Dauereinsatz.“

Alle Hände voll zu tun: Bürgermeister Claudio Provenzano (von links) bedankt sich bei Thomas Haug und Akan Erkal, die für das DRK Betten in der Flüchtlingsunterkunft an der Flemmingstraße aufbauen. Quelle: Stadt Garbsen

Privat aufgenommene Flüchtlinge sollten gemeldet werden

Trotz weiterer 100 Feldbetten, die die Stadt aufstellt, und einer Turnhalle, die zur Unterbringung genutzt werden soll, sei aber die Hilfsbereitschaft von Garbsener Privatleuten, Vereinen, Institutionen und Unternehmen nötig. Auch Menschen, die in Eigenregie bereits Flüchtlinge aufgenommen haben, sollten dies der Stadt mitteilen, sagt der Bürgermeister. Geflüchtete, die privat unterkommen, sollten sich innerhalb von 90 Tagen offiziell in Deutschland anmelden. Denn sonst besteht kein Anspruch auf Leistungen, die die Stadt übernimmt.

Von Simon Polreich