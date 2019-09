Osterwald

Der Rat der Stadt Garbsen hat einstimmig das Geld für die geplante Sanierung der Karl-Heinz-Priebe-Sporthalle in Osterwald freigegeben. Mit den 135.000 Euro soll ein Unternehmen beauftragt werden, die Risse in den tragenden Holzteilen des Daches zu schließen. Die waren Anfang des Jahres eher zufällig nach einem Wasserschaden in einer der Umkleiden entdeckt worden.

Politiker bitten um zügige Arbeit

CDU-Ratsherr Jan-Henning Rathe, der selbst in Osterwald lebt und als Landwirt arbeitet, verband die Entscheidung mit zwei Bitten an die Verwaltung. „Bitte lassen Sie die Arbeiten so schnell wie möglich durchführen, damit die vielen Sportler aus Osterwald ihre Halle wieder nutzen können“, sagte er. Zudem solle die Stadt auch die Schulleitung der Grundschule in Osterwald Unterende über den Fortschritt informieren. Auch der Schulsport muss derzeit an andere Orte verlegt werden.

Karsten Vogel, Fraktionschef der SPD im Rat, schloss sich diesen Wünschen an. Die Sperrung der Halle sei aus Gründen der Sicherheit unvermeidlich, sagte er. Wie sehr die Halle aber tatsächlich vermisst wird, sei ihm bei der jüngsten Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses klar geworden. Dort waren mehr als 60 junge Handballerinnen erschienen, um zu berichten, wie schwierig die Anreise zum Training derzeit ist. Die Halle soll nach Angaben der Verwaltung bis Ende des Jahres gesperrt bleiben.

