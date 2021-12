Berenbostel

Naturschutz oder Stadtentwicklung? Etwas verkürzt lässt sich so die Diskussion zusammenfassen, die in den vergangenen Tagen über den geplanten Bau des Steakhauses „Lewenslust“ in Garbsen entstanden ist. Bei der Ratssitzung am Montagabend haben die Politikerinnen und Politiker in einer teils hitzigen Debatte ihre Argumente ausgetauscht. Am Ende stimmte eine große Mehrheit des Gremiums für die weitere Planung – mit Ausnahme der Grünen.

Planungen haben bereits 2019 begonnen

Und darum geht es: Das Unternehmen „Gastro & Soul“ aus Hildesheim will auf einem derzeit noch bewaldeten Stück zwischen B 6, Uni-Campus und dem „Café des Sol“ ein weiteres Restaurant bauen. Die Planungen für das Systemgastro-Steakhouse haben bereits Anfang 2019 begonnen, wie Katharina Over vom Fachbereich Stadtentwicklung den Ratsmitgliedern in Erinnerung rief. Die beteiligten politischen Gremien hätten damals bereits dafür gestimmt. „Anschließend wurde auch bereits erstmals die Öffentlichkeit beteiligt“, sagte Over.

Mit großer Mehrheit hat der Rat der Stadt Garbsen den Plänen für das Restaurant Lewenslust an der B6 zugestimmt.

Das haben damals aber viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht mitbekommen. Erst jetzt ist eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit eines weiteren Restaurants an der B 6 entstanden. Das liegt in erster Linie daran, dass für den Neubau mehrere Bäume gefällt werden müssen. Das lehnen vor allem die Grünen in Garbsen ab. Die Naturschutzbeauftragte Martina Märtz hatte die Vorlage zuletzt als „Katastrophe für den Naturschutz“ bezeichnet und gewarnt, dass mehrere 150 bis 200 Jahre alte Eichen gefällt werden müssen.

Fünf Eichen müssen gefällt werden

Diese Zahlen ordnete Over bei der Ratssitzung ein. Es seien genau fünf Eichen und die seien 50 bis 100 Jahre alt. Außerdem müssten einige Pappeln und Weiden weichen, die „in ihrem Lebenszyklus weit vorangeschritten sind“, wie es die Stadtmitarbeiterin formulierte. Als Ersatz für die gefällten Bäume müssen an anderer Stelle neue gepflanzt werden. Da die Stadt dafür innerhalb von Garbsen keine Flächen hat, soll in der Gemarkung Linsburg (Landkreis Nienburg) ein 4500 Quadratmeter großer Wald entstehen. „Ökologisch gesehen hat dieser Wald eine höhere Qualität als die Bäume hier“, sagte Over.

Nur die Grünen um Fraktionschef Dirk Grahn haben gegen die Pläne für das Restaurant Lewenslust an der B6 gestimmt.

Das überzeugte zumindest die Grünen im Rat nicht. Deren frisch gewählte Ratsfrau Kristina Wilken forderte den Erhalt der alten Bäume als Beitrag zum Klimaschutz. „Wir wollen in den nächsten Jahren klimaneutral werden“, sagte sie – und fragte in die Richtung der anderen Parteien: „Wie wollen wir das schaffen, wenn wir weiter Bäume abholzen?“

CDU: Stadt profitiert von zusätzlichen Steuern

Heinrich Dannenbrink, Fraktionschef der CDU, hielt dagegen. Aus seiner Sicht werde Garbsen von dem neuen Restaurant profitieren – etwa durch zusätzliche Einnahmen bei der Grund- und der Einkommenssteuer. Zudem würden neue Arbeitsplätze geschaffen. An alle Garbsenerinnen und Garbsener appellierte Dannenbrink: „Wenn Sie wissen, wo es in Garbsen Flächen gibt, die die Stadt für Ausgleichspflanzungen kaufen kann, melden Sie sich bitte.“

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel kündigte an, dass seine Fraktion den Plänen zustimmen werde. Andernfalls würde der Rat mit einem Rückzieher gegenüber potenziellen Investoren ein „problematisches Signal senden“, sagte Vogel und ergänzte: „Es kann ja nicht sein, dass wir gar nichts mehr bauen.“ Diese „Rolle rückwärts“ der Politik lehnte auch Florian Koschik von der FDP ab. Und Günther Petrak von der Fraktion Unabhängige/Die Linke machte eine ganz eigene Rechnung auf: „Wenn sich die Leute ins Auto setzen, um nach Hannover in ein Steakhaus zu fahren, ist das auch nicht gut für die CO2 -Bilanz. Dann doch lieber hier an der B 6.“

So könnte das Restaurant Lewenslust später aussehen.

Eine Bürgerin kritisierte die Pläne indes. „An der Stelle gibt es doch schon zuhauf Restaurants“, sagte sie. Eine andere Zuschauerin formulierte ihre Frage an die Politik ganz pragmatisch: „Ich würde gern wissen, welchen Nutzen wir Garbsener von dem neuen Restaurant haben?“ Sie selbst sehe eher die Nachteile wegen der abgeholzten Bäume und der steigenden Abgase wegen des zunehmenden Verkehrs.

Zum Ende des Diskussion schalte sich dann auch noch Bürgermeister Claudio Provenzano ein, weil er erkennbar ein paar Dinge grundsätzlich geraderücken wollte. Die Verwaltung handele beim Thema Umweltschutz sehr sensibel und mit viel Fachexpertise. „An jeder Stelle prüfen wir die Umweltschutzaspekte ganz genau. Wir wissen um die Wichtigkeit dieses Themas“, sagte er. In der Verwaltung sei seit 2019 aber eben auch schon sehr viel Zeit in die Planung des „Lewenslust“ investiert worden, weil die Politik es damals so beschlossen hatte.

Der Investor kann nach der Entscheidung des Rates nun mit seinen konkreten Planungen fortfahren. Stadtmitarbeiterin Over wies darauf hin, dass Garbsenerinnen und Garbsener im laufenden Verfahren ein weiteres Mal die Möglichkeit haben werden, ihre Einwände gegen den Bau vorzubringen.

Von Gerko Naumann