Das Hallenbad am Planetenring in Garbsen soll für mehr als 6 Millionen Euro saniert werden. Mit großer Mehrheit hat der Rat der Stadt Garbsen am Montagabend einen entsprechenden Beschluss aus dem Jahr 2017 erneuert. Lediglich die drei Vertreter der Grünen enthielten sich. Ein solches Votum der Lokalpolitiker war nötig, weil es Grundlage für die Zahlung von Fördermitteln in Millionenhöhe ist.

Stadtteil Auf der Horst ist ein Pluspunkt

Das hatte Sozialdezernentin Monika Probst vor der Abstimmung noch einmal erklärt. „Es haben sich Möglichkeiten ergeben, Geld aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten zu erhalten“, sagte sie. Konkret gehe es um bis zu 4 Millionen Euro, die aus Töpfen des Landes Niedersachsen stammen. Die seien fast zugeschnitten auf den Stadtteil Auf der Horst, in dem sich das Hallenbad befindet. „Der liegt im Bereich des Programms Soziale Stadt, das ist bei der Bewerbung ein Pluspunkt für uns“, sagte Probst. Der Ratsbeschluss von 2017 sei allerdings nach den Richtlinien der Verantwortlichen zu alt und müsse deshalb erneuert werden.

Seine Fraktion werde den Plänen wegen der Aussicht auf die Fördermittel „mit großer Befriedigung und Freude zustimmen“, sagte Helmut Busjahn als Vertreter der CDU/FDP-Gruppe im Rat. Er habe hohen Respekt vor den Verantwortlichen in der Verwaltung, die beharrlich „an den Fördermittel drangeblieben“ seien. „Hoffentlich bekommen wir das Geld am Ende auch in der vorgesehenen Größenordnung“, sagte er. Sein Fraktionsvorsitzender Heinrich Dannenbrink teilte diese Einschätzung, wies aber darauf hin, dass allein die Betriebskosten des Bades den Haushalt jährlich mit rund 1,1 Millionen Euro belasten.

Für die Sanierung des Hallenbads am Planetenring hofft die Stadt Garbsen auf Fördergeld vom Land Niedersachsen. Quelle: Linda Tonn

Trotzdem dürfe an dem beschlossenen Konzept für zwei Bäder nicht gerüttelt werden, sagte der SPD-Abgeordnete Claudio Provenzano. Der Badepark in Berenbostel wird derzeit als Familien- und Freizeitbad wieder aufgebaut. Dafür hatte die SPD erfolgreich gekämpft. „Wir müssen bei den richtigen Themen für die Zukunft unserer Stadt auch Geld in die Hand nehmen“, sagte Provenzano.

Bei der Sitzung des Rats in Garbsen haben fast alle Beteiligten eine Maske getragen. Quelle: Gerko Naumann

Ratssitzung: Fast alle tragen eine Maske Die Corona-Zahlen in der Region Hannover steigen – deshalb werden die Regeln zur Eindämmung der Pandemie strenger. Das gilt auch für die politischen Sitzungen in Garbsen. Bürgermeister Christian Grahl bat alle Teilnehmer und Zuschauer der Ratssitzung eindringlich, dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Bei eigenen Wortbeiträgen dürfen Sie die Maske natürlich abnehmen“, sagte er. Fast alle hielten sich an die Vorgaben des Verwaltungschefs. Eine Ausnahme war der AfD-Fraktionsvorsitzende Manfred Kammler, der an seinem Platz keine Maske trug. Das begründete er mit einer Ausnahmeregelung in der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. „Die Vorgabe gilt nicht bei der Ausübung eines politischen Mandats“, betonte Kammler, der sich aufgrund von kritischen Kommentaren seiner Sitznachbarn anderer Fraktionen zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlte. Grahl akzeptierte diese Begründung, erneuerte aber auch seinen Appell: „Lassen Sie uns gemeinsam das Signal setzen: Wir halten uns an die Regeln, gerade im öffentlichen Bereich.“ So könnten die Politiker, die seit Monaten ohnehin in großen Abständen zueinander sitzen, das Risiko einer Infektion weiter minimieren.

Im Bereich Schwimmbäder dürfte damit zumindest ungefähr geklärt sein, welche Kosten auf die Stadt Garbsen in den nächsten Jahren zukommen. Wie es grundsätzlich um die Finanzen steht – und welche negativen Auswirkungen die Corona-Krise langfristig haben wird –, ist jedoch noch nicht sicher. Das sagte Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) in seiner letzten Haushaltsrede – bei der Wahl eines neuen Bürgermeisters im Herbst 2021 tritt er nicht mehr an.

Haushalt ist fast ausgeglichen

„Wir können verhalten optimistisch sein, dass unser städtischer Haushalt die Krise gut übersteht“, sagte Grahl. Die aktuellen Planungen sehen eine „rote Null“, also einen nahezu ausgeglichenen Haushalt mit leichten Verlusten (Stand jetzt: 60.400 Euro bei einem Gesamtvolumen von mehr als 119 Millionen Euro) für das nächste Jahr vor. „Die Steuerschätzung nächsten Monat kann unsere Annahmen von heute entweder bestätigen oder auch um mehrere Millionen Euro nach oben oder auch nach unten verändern“, sagte Grahl.

"Das Rathaus brummt vor Arbeit": Bürgermeister Christian Grahl hält seine letzte Haushaltsrede. Quelle: Gerko Naumann

Ein großer finanzieller Posten für die Stadt ist das Personal in der Verwaltung. Das sei auch nötig, weil die Mitarbeiter im Rathaus viele große Projekte zu stemmen haben, sagte Grahl – und verwies unter anderem auf das Baugebiet Berenbostel-Ost, den Wiederaufbau des Badeparks in Berenbostel und den geplanten Neubau der IGS Garbsen und der Grundschule Garbsen-Mitte. „Das Rathaus brummt vor Arbeit“, sagte der Bürgermeister.

Kämmerer mahnt vor langfristigen Folgen

Diese Bauprojekte werden die Haushalte in Garbsen „über Jahrzehnte konstant belasten“, ergänzte Kämmerer Walter Häfele. Die Stadt stehe nun vor der Frage, ob „wir finanziell so verantwortungsvoll und generationsgerecht in den letzten Jahren gehandelt haben, dass wir die Krise bewältigen können und in der Lage bleiben, unsere Stadt weiterzuentwickeln“. Rat und Verwaltung müssten noch stärker bedenken, welche finanziellen Folgen politische Vorhaben auslösen, mahnte der Kämmerer.

In den nächsten Wochen diskutieren alle Ortsräte und Fachausschüsse in Garbsen über den Haushalt und ihre Wünsche im Detail. Bei der Sitzung des Rates am Montag, 14. Dezember, soll der Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet werden.

Von Gerko Naumann