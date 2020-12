Garbsen

Ratssitzungen während der Corona-Pandemie sind eine komplizierte Angelegenheit. Zum einen müssen die gewählten Politiker gerade zum Ende des Jahres über wichtige Dinge für 2021 entscheiden – so wie am Montag über den Haushalt. Zum anderen gehören viele der Ehrenamtlichen schon aus Altersgründen zur Covid-19-Risikogruppe. Und sie wollen ein Vorbild in Sachen Eindämmung der Pandemie sein, wie der Ratsvorsitzende Hartmut Büttner ( CDU) seit Monaten betont.

Corona-Regeln werden weiter verschärft

Deswegen sind die Sicherheitsvorkehrungen für Sitzungen im Laufe des Jahres immer weiter verschärft worden. Das Gremium zog zunächst in die Aula am Johannes-Kepler-Gymnasium um, weil dort mehr Platz ist als im Rathaus. Zudem sollen sich alle Beteiligten in Listen eintragen und außer beim Reden durchgehend einen Mund-Nase-Schutz tragen. Wie in den Schulen wird regelmäßig gelüftet. Das führt dazu, dass einige Politiker im dicken Mantel an ihren Pulten sitzen.

Für die letzte Ratssitzung des Jahres hatten die Fraktionen noch einen weiteren Punkt verabredet: Sie wollten auf die sogenannten Haushaltsreden verzichten, in denen sie sonst ihre Ansichten zu den Finanzen der Stadt für das nächste Jahr vertreten. Daran hielten sich die Grünen nur bedingt. Ihr Fraktionsvorsitzender Darius Pilarski fasste sich noch relativ kurz: „Wir können dem Haushalt nicht zustimmen, weil die Gruppe der Kinder und Jugendlichen vernachlässigt wird“, sagte er. Es gebe in Garbsen etwa immer noch zu viele Eltern, die auf einen Betreuungsplatz warten.

Grüne provozieren mit Redezeit

Kurz danach übernahm jedoch Pilarskis Kollege Tibor Sostmann das Mikrofon. Er konkretisierte die Kritik. Der Mangel an Betreuungsplätzen führe dazu, dass eigentlich berufstätige Eltern zu Hause bleiben müssen. „Und das schadet dann wiederum der Wirtschaft“, so Sostmann. Anschließend ging er auf die Betreuungssituation in den einzelnen Stadtteilen ein und brachte damit die Vertreter der anderen Fraktionen gegen sich und seine Partei auf.

Die Ratsmitglieder sitzen mit großen Abstand in der Aula, die tragen alle einen Mund-Nase-Schutz. Quelle: Gerko Naumann

„Ich bin erstaunt, weil ich Absprachen anders verstehe. Die Grünen halten eine Rede und die großen Fraktionen SPD und CDU dürfen nichts sagen?“, fragte ein merklich angefasster Heinrich Dannenbrink, Vorsitzender der CDU/FDP-Gruppe. Inhaltlich hielt er sich zurück, verteidigte aber den von der Verwaltung vorgelegten Haushalt kurz: „Die Weichen für die Zukunft sind gestellt.“

Karsten Vogel, Fraktionsvorsitzender der SPD, war ebenfalls sichtlich verärgert. Er verhielt sich in der Sitzung ruhig, meldete sich aber anschließend schriftlich zu Wort. „Das Verhalten der Grünen schlägt dem Fass den Boden aus“, schreibt Vogel in deutlichen Worten. Pilarski und Sostmann hätten alle zuvor wegen der Pandemie getroffenen Absprachen über Bord geworfen und zum wiederholten Male „ihren populistischen Auftritt gesucht“. Bei den Beratungen zu den konkreten Punkten im Haushalt seien hingegen wenig Vorschläge der Grünen gekommen, um die Situation zu verbessern.

Pilarski reagiert gelassen

Pilarski reagierte am Dienstagmorgen ebenfalls schriftlich und relativ gelassen auf die Vorwürfe. Er wundere sich, dass gerade die SPD seine Partei bei jeder Gelegenheit kritisiere. „Wir werten dies als Angst, dass sich der Bundestrend bei der nächsten Kommunalwahl auch in Garbsen durchsetzt und die Grünen in Garbsen die SPD überholen“, so Pilarski.

Trotz all der Aufregung um die selbst aufgestellten Regeln stand am Ende eine ziemlich eindeutige Abstimmung. Mit großer Mehrheit stimmten die Politiker für den Haushalt, über den in den vergangenen Wochen viele Stunden lang in Ausschüssen und Ortsräten diskutiert worden war. Kämmerer Walter Häfele plant mit einem Defizit von etwas mehr als 1,8 Millionen Euro. Lediglich die beiden Vertreter der Grünen stimmten wie angekündigt dagegen, die AfD-Abgeordneten enthielten sich.

Höhe der Steuerverluste noch nicht bekannt

Bürgermeister Christian Grahl bedankte sich für das Votum. Er wies noch einmal darauf hin, wie kompliziert die Entwicklung der Finanzlage in Corona-Zeiten sei – zumal immer noch nicht bekannt ist, wie hoch die Verluste bei den Steuereinnahmen werden. „Insofern ist das ein hervorragendes Arbeitsergebnis angesichts der großen Herausforderungen.“

Von Gerko Naumann