Garbsen-Mitte

Das letzte Stück war Millimeterarbeit: An einem Anbau am Rathaus in Garbsen ist ein recht großes Notstromaggregat mithilfe eines Krans eingebaut worden. Es ist genau genommen etwa zwei Meter hoch und 3,6 Meter lang und wiegt mehr als drei Tonnen. Zudem hat es 162.000 Euro gekostet und soll bei einem Stromausfall bereits nach einigen Millisekunden anspringen, sagt Fachbereichsleiter Hans-Jürgen Menzel.

Lesen Sie mehr: Das sind die unbekannten Ecken im Rathaus

Anzeige

„Die neue Notromversorgung umfasst das gesamte Rathaus und auch den Serverraum der Stadtbibliothek. Damit sind wir für Krisen gerüstet, also etwa für einen längeren Stromausfall“, sagt Menzel. Das soll vor allem verhindern, dass Daten verloren gehen – etwa auf Rechnern im Standesamt und im Bürgerbüro. Das mit Diesel betriebene Aggregat der Firma Volvo steht an der Südseite des Rathauses. Die Fassade des Anbaus sieht genauso aus wie die des Rathauses. Das Flachdach soll noch begrünt werden, kündigt Menzel an.

Weitere HAZ+ Artikel

Walter Häfele (links) und Hans-Jürgen Menzel zeigen das Schaltmodul für die Notstromversorgung. Quelle: Stadt Garbsen

Mit der Planung und Ausführung der Arbeiten wurden sieben Garbsener Firmen und eine aus Hannover beauftragt, heißt es von der Verwaltung. Die Arbeiten inklusive abschließender Pflasterarbeiten und Anpassen der vorhandenen Grünanlage werden voraussichtlich im August abgeschlossen.

Von Gerko Naumann