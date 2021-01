Garbsen

Die Zukunft des Real-Marktes in Garbsen-Mitte bleibt weiter unklar. Im Dezember hatte das Bundeskartellamt den Weg für die Zerschlagung der SB-Warenhauskette freigemacht. Kaufland erhielt die Genehmigung für die Übernahme von bis zu 92 Real-Märkten. Zum 1. Februar übernimmt Kaufland 13 Standorte von Real – etwa in Aachen, Oldenburg und Paderborn. Der Markt in Garbsen steht nicht auf der Liste.

„Insofern gibt es für unseren Markt in Garbsen noch nichts Neues zu berichten, der Betrieb läuft unverändert weiter“, teilt die Real-Pressestelle in Düsseldorf mit. Das Hauptaugenmerk aller Beteiligten liege darauf, „so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten“.

Kaufland hält sich noch bedeckt

Auch die Pressestelle von Kaufland hält sich noch bedeckt. Die Real-Märkte werden „nach und nach integriert“, teilt eine Sprecherin mit. Ob das Geschäft in Garbsen auch dazu gehören wird, hänge noch „von verschiedenen Faktoren ab“. Über die Zukunft des Marktes wollen beide Beteiligten bald konkretere Angaben machen, kündigen die Sprecher an.

Das Nord-West-Zentrum an der Havelser Straße, in dem sich der Real-Markt befindet, ist in den Vorjahren aufwendig saniert worden. Anfang März 2020 wurde es offiziell eröffnet.

Von Gerko Naumann