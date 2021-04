Garbsen-Mitte

Ab der kommenden Woche ist Real im Nord-West-Zentrum Geschichte: Am Mittwoch, 5. Mai, eröffnet in den Räumen in der Havelser Straße 10 Kaufland. Der Lebensmittelhändler übernimmt den bisherigen Real-Markt und auch die etwa 110 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Angaben des Unternehmens zufolge liegt der Schwerpunkt des neuen Marktes auf einer großen Frischeabteilung für Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren und Theken für Fleisch, Wurst, Fisch, Käse und Antipasti.

Am Freitag, 30. April, hat der Real-Markt bis 16 Uhr geöffnet, am Montag und Dienstag bleibt der Markt geschlossen. Dann wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut, und die Waagen- und Kassensysteme werden ausgetauscht. Die weiteren Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen werden laut der Kaufland-Pressestelle ab Mittwoch bei laufendem Betrieb durchgeführt. Der Markt wird montags bis sonnabends von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Von Linda Tonn