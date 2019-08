Auf der Horst

Die Ampelanlage in der Busspur an der Schönebecker Allee ist derzeit noch nicht in Betrieb. Daher entfällt für die Buslinie 404, das sogenannte Linientaxi, bis Freitag, 13. September, die Haltestelle Schönebecker Allee. Wie das Unternehmen Regiobus mitteilte, ist eine Ersatzhaltestelle auf dem P+R-Parkplatz am Friedhof am Planetenring eingerichtet. jgz

Von Jutta Grätz