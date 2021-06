Stelingen

Die Straße Weidenkamp in Stelingen wird im Kreuzungsbereich Leinestraße aufgrund von Bauarbeiten von Montag, 14. Juni, bis voraussichtlich Mittwoch, 23. Juni, gesperrt. Davon betroffen ist auch die Regiobus-Linie 430, deren Haltestellen Stelingen/Weidenkamp und Stelingen/An der Trift in diesem Zeitraum nicht angefahren werden können.

Wie das Unternehmen mitteilte, werden die Busse umgeleitet. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen Stelingen/Leinestraße und Stelingen/Zehntweg zu nutzen. Die Einschränkungen gelten am ersten Tag von Betriebsbeginn an sowie am voraussichtlich letzten Tag bis Betriebsschluss.

Von Gert Deppe