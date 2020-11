Schloß Ricklingen/Auf der Horst

Das Unternehmen Regiobus ändert seinen Fahrplan in Garbsen, um in der Corona-Pandemie mehr Sicherheit beim Schülertransport zu erreichen. Ab Montag, 30. November, wird um 7.12 Uhr ab Schloß Ricklingen ein zusätzlicher Bus der Linie 410 eingesetzt. Dieser soll den Bus um 7.10 Uhr entlasten. Die Busse fahren von der Haltestelle Voigtstraße über Horst und Meyenfeld zu den Schulzentren II in Garbsen-Mitte (IGS) und I in Auf der Horst (Johannes-Kepler-Gymnasium, Oberschule Garbsen, Hauptschule Nikolaus Kopernikus). „Schülerinnen und Schüler haben somit die Möglichkeit, sich auf zwei Linienbusse zu verteilen und damit entspannter zum Unterricht zu gelangen“, teilt Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger mit.

Wicke fährt selbst im Schulbus mit

Was die Regiobus nicht sagt: Die Idee zu dieser kleinen, aber durchaus entscheidenden Änderung stammt vom CDU-Regionsabgeordneten Eberhard Wicke aus Garbsen. Dessen Schulzeit ist zwar schon einige Jahr her, dennoch ist er nach den Sommerferien in gleich mehrere Schulbusse gestiegen, um sich einen persönlichen Eindruck vom Gedränge in Corona-Zeiten zu verschaffen. „Obwohl die Temperaturen noch deutlich wärmer waren als jetzt, waren die Busse schon relativ voll“, berichtet Wicke. Deshalb habe er bei der Verwaltung der für den öffentlichen Nahverkehr zuständigen Region Hannover angeregt, sich um dieses Problem zu kümmern.

Anlass für Wickes Experiment waren Beschwerden von Eltern. Zu den Initiatorinnen gehörte die zweifache Mutter Kathrin Thiele aus Schloß Ricklingen, die sich im Stadtelternrat in Garbsen engagiert. Sie befürchtete, dass die Infektionsgefahr für die Jungen und Mädchen in den vor allem im Herbst und Winter völlig überfüllten Schulbussen erheblich steigt.

Um den zusätzlichen Bus der Linie 410 bereitzustellen, spart die Regiobus Fahrzeuge an einer anderen Stelle in Garbsen ein. Der sogenannte Campus-Shuttle, also die Linie 404 von der Haltestelle Schönebecker Allee (Auf der Horst) bis zum Campus Maschinenbau in Garbsen-Mitte und zurück, fallen zwischen 7.04 und 7.48 in beide Fahrtrichtungen weg. Diese Busse seien ohnehin wenig genutzt, sagt Jäger. An Unmut unter den Studenten glaubt auch Wicke nicht. Zum einen habe er beobachtet, dass die meisten jungen Leute die rund 700 Meter zu Fuß gehen. Und zum anderen hoffe er in Zeiten der Pandemie auf deren Solidarität. „Sie waren ja schließlich selbst mal Schüler.“

Schulleiter teilen Bedenken der Eltern

Die meisten Schulleiter in Garbsen haben die Forderung der Eltern nach mehr Bussen unterstützt. Elke Langrehr von der Grundschule Havelse Langrehr stimmt deren Bedenken „unbedingt zu“. Für sie sei es nicht nachvollziehbar, dass die Schulen viel Aufwand betreiben und Energie investieren, um Anti-Corona-Maßnahmen in den Gebäuden zu etablieren – die dann „an anderer Stelle ad absurdum geführt werden“.

Volker Herholt, Leiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Berenbostel, hat Schülern und Eltern bei dem Thema Schulweg eine klare Bitte mit auf den Weg gegeben. „Sie sollen möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen, wenn es nicht anders geht, auch einmal per Auto durch die Eltern“, so Herholt. Und auch seine Kollegin Anja Hellwig von der Grundschule in Garbsen-Mitte bestätigt: „Wir stellen fest, dass sich die Kinder deutlich unwohl fühlen, wenn sie den Bus benutzen.“

