Berenbostel

Eine Anwohnerin in Berenbostel hat am Sonnabend eine ungewöhnliche Entdeckung in ihrem Garten gemacht: Ein Reh hatte sich auf das Grundstück verirrt und machte keine Anstalten, es wieder zu verlassen. Weil sie sich um das Wohl des Tieres sorgte und weil der Garten unweit der Bundesstraße 6 liegt, verständigte die Berenbostelerin die Polizei.

Feuerwehr setzt das Tier aus

Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Berenbostel fingen die Beamten das zutrauliche Reh ein und brachten es unversehrt in ein nahe gelegenes Waldstück. Dass sich Rehe auf Grundstücke verirren, sei keine Seltenheit, hieß es vom zuständigen Jagdpächter. Meistens würden sie bei Einbruch der Dunkelheit die Gärten allerdings wieder verlassen und woanders Schutz suchen.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Linda Tonn