Berenbostel

Wegen Kanalarbeiten der Stadtentwässerung muss die Rehbockstraße in Berenbostel ab Montag, 6. Juli, teilweise in beide Richtungen gesperrt werden. Wie die Stadt mitteilte, betrifft das den Bereich der Hausnummern 1 bis 20. Die Straße kann bis zum gesperrten Abschnitt weiter über die Melanchthonstraße angefahren werden. Eine Zufahrt über die Straße Auf dem Kampe ist aber nur bedingt möglich, da die Baumaßnahme im nördlichen Bereich der Straße liegt. Alle Anlieger werden gebeten, innerhalb dieses Zeitraumes nicht im Baustellenbereich zu parken.

Die Arbeiten sollen laut Stadt spätestens am 10. Juli abgeschlossen sein. Ansprechpartner für die Anlieger ist Christian Klaperoth von der Stadtentwässerung Garbsen. Er ist erreichbar unter Telefon (0 51 31) 70 72 53 sowie per E-Mail an christian.klaperoth@garbsen.de.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Linda Tonn