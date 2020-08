Frielingen

Christopher ist ein Punk, der schon in die Jahre gekommen ist. Die grünen Haare im Irokesenstil sind ein bisschen strubbelig. Zähne? Fehlanzeige. Maurice dagegen trägt einen ebenso langen wie gestriegelten Bart, die rote Baskenmütze ist in den Nacken gezogen, die Augen sind geschlossen. Diese beiden Charakterköpfe und noch 88 weitere hat Künstlerin Renate Ellereit-Laube aus Frielingen gestaltet – als Flaschenverschluss und nur wenige Zentimeter groß.

Keiner der Köpfe gleicht dem anderen – aber alle zeigen, wie unterschiedlich die Faszination Mensch sein kann. Im Atelier der Künstlerin gibt es aber viel mehr zu entdecken aus 40 Jahren Schaffenskraft.

Anzeige

Sie formt Momente in Ton

Der amüsierte Blick, ein schrilles Lachen, ein gelangweiltes Gähnen: Es sind Momentaufnahmen, die die Künstlerin aus Ton, Reliefgips, Stoffen und künstlichem Haar formt. Sie koloriert per Hand eine schwarze Augenbraue oder einen roten Kussmund. „Ich gucke mir Gesichter sehr gern und sehr genau an“, sagt Ellereit-Laube.

Weitere HAZ+ Artikel

Diese Momentaufnahmen sind dabei nur selten realistisch. Die Künstlerin überzeichnet und karikiert die Gesichter, lässt mal Nasen, mal den Hinterkopf, mal das Kinn wachsen. Ihr Werkzeug? Stammt aus dem Nageletui – ein kleines Messer sogar aus einem Kaugummiautomaten. Es begleitet sie schon Jahrzehnte.

„Boat People“ hat Renate Ellereit-Laube diese Skulptur genannt – geschaffen 2015 zu Beginn der Flüchtlingskrise. Quelle: Jutta Grätz

Die 65-Jährige hat nach einem Studium der Sozialpädagogik die Faszination des Figurentheaters und des Handpuppenspiels kennengelernt. „Erst in einer WG mit befreundeten Künstlern, später bei der Ausbildung im Figurenbau und Figurenspiel im Theater Hof Lebherz“, berichtet sie. Seit 1979 baut sie professionelle Figuren für Theater. Auch das 2012 aufgelöste Figurentheater Filou Fox mit Achim Fuchs und Christian Kruse zählte zu ihren künstlerischen Partnern.

Ihre Charakterköpfe sind beliebt. „Manche meiner Kunden haben 30 oder sogar 40 Stück“, sagt Ellereit-Laube. Die Künstlerin erfindet sich immer wieder neu. So baute sie eine lebensgroße Figur von Till Eulenspiegel für das gleichnamige Museum in Schöppenstedt. Sie formte Schattenfiguren aus rostigem Metall, aktuell arbeitet sie mit der sogenannten Rauchbrandtechnik. „Das ist ein langwieriger Prozess bis zum Anzünden des Werks in einem Fass im Garten“, sagt die Künstlerin. „Aber die Zeichnungen und Färbungen durch Feuer und Rauch sind immer wieder neu und sehr reizvoll.“

Zur Galerie Sie sind exzentrisch und immer mit einem Augenzwinkern: die Werke von Künstlerin Renate-Ellereit-Laube aus Frielingen. Ihre handgefertigten Charakterköpfe sind sogar bei Sammlern beliebt.

Figuren wirken lebensnah

Eines ist ihren Werken gemeinsam: Sie wirken immer lebensnah und sind von starker Präsenz. So wie die „Sofagäste“, „König Pfannkuchen“ und „Prinzessin Dampfnudel“. Sehr berührend sind die Werke, denen sie sich 2015 zu Beginn der Flüchtlingskrise gewidmet hat: wie den „Boat People“, Menschen in einem überfüllten Flüchtlingsboot, oder dem Geflüchteten auf einem viel zu großen Koffer voll Hoffnung.

Die Corona-Zeit ohne Ausstellungen habe ihre Kreativität noch weiter beflügelt, so die Künstlerin. Sie hat erstmals Skulpturen in Bronzeguss gefertigt, gegossen bei einem befreundeten Künstler. Entstanden ist unter anderem eine Figur, inspiriert vom Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ – natürlich mit einem Augenzwinkern.

Von Jutta Grätz