Auf der Horst

Das beliebte Repair-Café in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz ist am Dienstag, 9. November, wieder geöffnet. Von 17 bis 19 Uhr stehen die Ehrenamtlichen dann für kleine Reparaturen an Elektrogeräten, Fahrrädern, Textilien und Möbeln zur Verfügung. Erstmals werden nach der coronabedingten Unterbrechung dann auch wieder zeitgleich Kaffee und Kuchen angeboten. Es gilt die 2-G-Regelung.

Auch wenn das Projekt derzeit noch mit einem reduzierten Team und weniger Reparaturplätzen verwirklicht wird, sind alle willkommen, die ein defektes Gerät reparieren möchten. Werkzeuge und Nähmaschinen sind vorhanden. Es gilt die Regelung: Pro Person kann ein Gerät repariert werden und pro Gerät darf eine Person in das Repair-Café kommen. Gibt es mehr Interessenten als Reparaturplätze, müssen die Wartenden die Zeit außerhalb der Begegnungsstätte überbrücken.

Kaffee und Kuchen am Platz

Für die Besucher des Repair-Cafés gibt es Kaffee und Kuchen an ihrem Reparaturplatz. Das kostenlose Angebot kann per Selbstbedienung unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden. Eine Spende für die Reparaturhilfe sowie Kaffee und Kuchen ist erwünscht. Das Repair-Café ist jeden zweiten Dienstag im Monat in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz geöffnet. Teilnehmen kann, wer geimpft oder genesen ist, ein entsprechender Nachweis muss vor Ort vorgelegt werden.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht, zudem werden die Daten der Teilnehmer erfasst und dokumentiert. Wer Symptome einer Covid-19-Infektion aufweist, kürzlich Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte oder zu jemanden, der im Verdacht steht, an Covid-19 erkrankt zu sein, ist von dem Angebot grundsätzlich ausgeschlossen. Fragen beantworten die Koordinatorin Renate Premke unter Telefon (0 51 31) 5 13 28 sowie Sabrina Jankowski von der Freiwilligen Agentur, Telefon (0 51 31) 70 75 74.

