Garbsen

Das Repair-Café öffnet künftig an jedem zweiten Dienstag des Monats von 17 bis 19 Uhr in den Räumen der Silvanus-Kirchengemeinde, Auf dem Kronsberg 32. Nach der coronabedingten Pause wird es am Dienstag, 8. März, erstmals wieder die Möglichkeit geben, defekte Gerät entweder selbst zu reparieren oder mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern instand zu setzen. Wie die Stadt weiter mitteilte, konnte das neue Angebot dank einer Kooperation mit der Kirchengemeinde realisiert werden.

Angebot nur für Geimpfte

„Auch wenn vorerst mit einem reduzierten Team und daher mit einer kleineren Zahl an Reparaturplätzen begonnen wird, sind alle willkommen, die ein defektes Gerät reparieren möchten“, sagt Sabrina Jankowski von der Freiwilligenagentur der Stadt Garbsen. Bei großer Nachfrage könne es zu Wartezeiten kommen, die außerhalb der Räume überbrückt werden müssten. Pro Person könne ein Gerät repariert werden.

Das Angebot ist kostenlos. Besucher müssen geimpft oder genesen sein, um die Ehrenamtlichen zu schützen. Wer Symptome aufweist, Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder zu jemandem, der im Verdacht steht, an Covid-19 erkrankt zu sein, kann das Angebot nicht wahrnehmen. Es gelten die üblichen Hygieneregeln. Fragen zum Projekt beantworten Koordinatorin Renate Premke unter Telefon (0 51 31) 5 13 28 und Sabrina Jankowski von der Freiwilligenagentur unter Telefon (0 51 31) 70 75 74, oder per E-Mail an freiwilligenagentur@garbsen.de.

Von Gert Deppe