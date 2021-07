Auf der Horst

Nichts geht mehr. So scheint es im Moment für Savvas Simeonidis und seine Familie. Er, seine Frau Maria und zwei ihrer erwachsenen Kinder betreiben mit vier Angestellten das Restaurant Helena im Hallenbad Planetenring. Die Stadt will das Bad sanieren lassen. Für das Helena ist danach kein Platz mehr. Bürger haben schon eine Petition für die Gastronomen gestartet. Zwei CDU-Ratsherren verlangen von der Stadtverwaltung, die Kündigung zurückzunehmen.

Anders als in anderen Veröffentlichungen kolportiert, kennt Familie Simeonidis die Vertragssituation seit 2020. Die Stadt hat auch nicht in einem unpersönlichen Dreizeiler gekündigt, wie es in sozialen Netzwerken zu lesen ist. Die Stadt hat anfangs zwei Fünfjahresverträge mit dem Pächter geschlossen, danach nur noch Zweijahresverträge. Der letzte läuft am 31. Dezember 2021 aus und wird – Stand heute – nicht verlängert. Das weiß die Familie allerdings erst seit Mai dieses Jahres.

Situation ist prekär

Dass die Situation prekär ist, scheint der Stadtverwaltung jetzt bewusst zu sein. Sie hat Simeonidis versichert: Er muss das Hallenbad erst verlassen, wenn es bautechnisch notwendig wird – Galgenfrist mit unbekannter Dauer. Wann die Sanierungen im nächsten Jahr beginnen, weiß derzeit niemand. Bürgermeister Christian Grahl hat Familie Simeonidis außerdem versichert, bei der Suche nach einer neuen Lokalität behilflich zu sein. Eigenen Spielraum hat die Stadtverwaltung nicht, denn sie besitzt keine Immobilien, die geeignet wären. Suchfeld ist also der private Immobilienmarkt.

Die Stadtverwaltung schaffe einen Härtefall, meinen die CDU-Ratsherren Dirk Häusler und Theodoros Poulios zusammen mit der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin Silke Häusler (CDU). Familie Simeonidis habe bereits vor 15 Jahren durch den Abriss ihres ersten Lokals im alten Planetencenter sehr viel Geld verloren. Die Rede ist von 200.000 Euro. Die Familie habe der Stadt außerdem angeboten, die Kegelbahn und den Versammlungsraum im Atrium aufzugeben. In keiner Beschlussvorlage an den Rat sei von der Kündigung für das Helena zu lesen gewesen. Die Stadtverwaltung möge die Planung dringend so ändern, dass das Restaurant bleiben kann. Der Rat hatte das Betriebskonzept im Mai dieses Jahres beschlossen.

: Savvas Simeonidis (links) und sein Angestellter und Freund Eleftherios Petridis würden gerne bleiben. Quelle: Markus Holz

Hallenbadkonzept verzichtet auf Restaurant

Vor dem Ratsbeschluss war in Fachausschüssen diskutiert worden, unter anderem am 20. April im Sportausschuss. Häusler und Poulios waren anwesend, als das Architekturbüro seine „grobe Vorstudie“ präsentierte. Laut Protokoll der Sitzung hatten die Architekten das Restaurant für verzichtbar und unpassend für ein Sportbad erklärt. Beides hänge schon heute nicht miteinander zusammen. Ein Teil der Helena-Fläche werde dringend gebraucht für einen behindertengerechten Zugang, ein anderer Teil für Vereins- und Schulungsräume. Häusler kritisierte den Verzicht im April.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich kann nicht irgendwo neu anfangen“

Simeonidis kann das alles verstehen. Er und seine Frau sind seit 35 Jahren Gastronomen in Garbsen. Kredite, Miete, Steuern – immer alles pünktlich bezahlt. Im Februar 2008 hatten sie das Helena im Hallenbad eröffnet. 120.000 Euro Kapital stecken im Restaurant. Das ist abbezahlt, versichert Simeonidis. Er ist 66 Jahre alt, zwei seiner Kinder sollten die Gastronomie in zwei Jahren übernehmen. „Ich kann jetzt aber nicht irgendwo – Stöcken, Marienwerder, Misburg – nochmal von vorne damit beginnen, neue Kundschaft zu gewinnen“, sagt er. Sein Revier sei Altgarbsen, Auf der Horst und Havelse. „Da will ich bleiben, ich liebe meine Kunden“, sagt er, „sie haben uns geholfen, die Corona-Zeit zu überstehen.“

Im November 2020 und Februar 2021 hatte er mit der Stadtverwaltung über seine Perspektiven gesprochen. „Es hieß immer: Wir haben Corona, das hat noch Zeit“, berichtet Simeonidis. Im Mai erfuhr er, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Was er jetzt brauche, sagt er, sei mehr Zeit für die Suche nach einer neuen Immobilie – am besten ein Lokal, das seine Familie übernehmen kann. „Das spart Investitionen. Toiletten und Fettabscheider sind das Teuerste.“ Hoffnung? „Wenn ich die nicht mehr hätte, müsste ich aufgeben. So weit bin ich noch nicht“, sagt Simeonidis. Er hofft nach dem Ausgang der Wahl auf einen Bürgermeister, der wie er ein großes Herz für Garbsen hat.

Von Markus Holz