Berenbostel

Ein Container mit Bauschutt auf dem Rasen am Restaurant Kalimera an der Steinriede zeigt es: Hier wird gebaut – und das vor allem nachts. „Nach 14 Jahren darf man mal renovieren“, sagt Dimitrios Nikolaou, einer der vier Geschäftsführer. Das mediterrane Restaurant bleibt für die Gäste weiter geöffnet.

Außenbereich ist fast fertig

Die Arbeiten im Außenbereich sind fast abgeschlossen. Dort sind die Cocktailbar erneuert und ein altes Schiff abgebaut worden. Auch ein entspannender Lounge-Bereich ist entstanden. Weiße Polster auf den Sofas laden dazu ein, gemütlich einen Cocktail oder einen Kaffee zu trinken. Mit dem Ambiente zielen die Geschäftsführer Dimitrios, Vaios und Christos Nikolaou sowie Sotirios Karageannis auf ein jüngeres Publikum.

Neue Sofas, Stühle und Tische

Auch im Innenbereich des Restaurants gibt es Veränderungen. In einem Teilbereich steht neues Mobiliar wie Sofas und moderne Stühle und Tische. Auch die Bar in der Mitte des Restaurant soll verschwinden und durch eine neue ersetzt werden. „Außerdem sind noch ein paar Kleinigkeiten am Fußboden zu erledigen“, sagt Nikolaou. Das Restaurant verfügt über rund 200 Sitzplätze im Innenbereich und 150 auf der Terrasse. Das Konzept aus Restaurant und Laden für griechische Produkte bleibt aber bestehen. Ab Oktober serviert das Kalimera-Team in der Brasserie nur noch kleine Snacks, Getränke, Kaffee und Kuchen.

Von Anke Lütjens