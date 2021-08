Hannover

Unter dem klangvollen Namen „Waldkauz“ vermutet der kulinarisch Suchende Wildschweinbraten, Hirschkeule und ähnliche Gerichte der gutbürgerlichen Küche. Lange wurde diese Erwartung in der Traditionsgaststätte an der Garbsener Landstraße in Marienwerder erfüllt – bevor ein deftiger Streit zwischen Pächter und Eigentümer zum Aus führte. Jetzt hat der „Waldkauz“ einen neuen Eigentümer, einen neuen Betreiber – und auch eine neue Speisekarte. Die ist jedoch so ganz anders, als man es bei dem Namen erwartet.

Das wird schon kurz nach dem Betreten des hellen und geschmackvoll eingerichteten Eingangsbereichs deutlich. Über dem rustikalen Weinständer aus Wurzelholz hängen bunte marokkanische Laternen, an den Wänden Bilder mit Szenen aus dem fernen Orient, dicke, bordeauxrote Kissen liegen auf den Sitzbänken. Der alte Charakter des Hauses ist noch deutlich zu erkennen, der schicke Holztresen und das bürgerliche Ambiente (inklusive Hirschgeweih am Eingang) sind geblieben. Der türkische Einschlag aber ist klar – und ohne aufdringlich zu sein – sichtbar.

Okzident und Orient im Interieur: Der „Waldkauz“ ist orientalisch geworden, gutbürgerliche Gemütlichkeit aber immer noch vorhanden. Quelle: privat

Neuer Eigentümer will vorerst nicht in Erscheinung treten

Die Zeitung heißt der neue Betriebsleiter willkommen, Erdemir Emrah. Er regelt für den neuen Besitzer den Restaurantbetrieb, der selbst in der Küche steht, aber nicht in Erscheinung treten will. Vor etwa einem Jahr habe er den „Waldkauz“ gekauft und betreibt ihn mit Emrah nun gemeinsam. Gelernt hat der Koch und gebürtige Türke, der 2009 nach Deutschland kam, die gehobene Küche, war aber bislang vor allem mit Schnellrestaurants in Hannover erfolgreich.

Unter dem Vorbesitzer machte der „Waldkauz“ 2019 zuletzt negative Schlagzeilen. Ein Streit zwischen dem damaligen Pächter und dem Verpächter eskalierte derart, dass Besitzer Michael Hundertmark das Restaurant mit neu angebrachten Schlössern verrammelte. Der Pächter habe die Buchführung vernachlässigt, so Hundertmark. Betreiber Sedat Uckac warf dem Verpächter dagegen vor, dem Betrieb zu schaden. Im Sommer 2019 schloss der „Waldkauz“.

Bis jetzt. Vor rund zwei Wochen wurde „still neu eröffnet“. Heißt: Es läuft bereits normaler Restaurantbetrieb im Haus, auch der beliebte Biergarten hat für Besucher geöffnet. Nur offiziell beworben wurde der Start noch nicht.

„Dennoch hatten wir schon viele Besucher“, sagt Emrah. „Am ersten Tag war die Terrasse voll, in den nächsten Tagen steigerte sich das noch.“ Er lächelt freundlich, aber auch müde. Die Vorbereitungen und der Start kosteten Kraft. Auch, weil er sein ganzes Herzblut in den Betrieb steckt. „Wenn der Kunde nicht zufrieden nach Hause geht oder etwas nicht bestens funktioniert, lässt mir das keine Ruhe.“

Hell, freundlich, stilvoll: Der neue „Waldkauz“ in Marienwerder. Quelle: Simon Polreich

„Ohnmächtiger Imam“ und „Zarter Ali“ auf der Speisekarte

Diese Liebe zum Detail sieht man auch der Speisekarte an. Manche Gerichte haben klangvolle Namen wie „Ohnmächtiger Imam“ – ein überbackenes Auberginenboot mit saisonaler Gemüsefüllung und Pinienkernen. Doch zu blumig ist man im „Waldkauz“ auch nicht: Der „Grillteller“ vom Holzkohlegrill, der Lammspieß und die „Dorade Royal“ kommen ohne viele Worte aus.

Das Lieblingsmenü des Restaurantleiters übrigens startet im Sommer mit einer „Dorfsuppe“ mit Reis, Weizenkörnern, Mais und Kichererbsen, kalt serviert mit Minze. Oder mit Riesenchampignons, gefüllt mit jungem Blattspinat und luftgetrocknetem Rinderschinken an Tomatensoße. Der Hauptgang wäre der „Zarte Ali“. „Das sind gebratene Lammfleischstücke auf einem Bett aus geräucherten Auberginen, überzogen mit Joghurt-Knoblauch-Soße und klarer Butter“, schwärmt er.

Neue Tische, neue Stühle, Kissen und Co: Der „Waldkauz“ ist jetzt türkisch. Quelle: Simon Polreich

„Wenn dann noch Platz für ein Dessert ist, würde ich das Engelshaar nehmen“, so Emrah. Es handelt sich um ein Bett aus fein ausgerollten „Teig-Haaren“. Diese werden mit Mozzarella gefüllt gebacken und mit Zitronensorbet abgelöscht, das dann halb gefroren und mit türkischem Maras-Eis sowie Pistazien serviert wird. „Die Kombination mit Mozzarella klingt ungewöhnlich, ist aber super-lecker – und für so manchen Kunden sicherlich eine neue Welt.“

Die neue Welt des „Waldkauz“ können sich Besucher ab sofort erschließen. Geöffnet ist das Restaurant täglich von 12 bis 22 Uhr. Es verfügt über 100 Plätze im Innenbereich und weitere 100 auf der Terrasse. Der Biergarten fasst rund 300 Personen und hat von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Dort gibt es neben Getränken auch Imbissgerichte. Reservierungen sind unter Telefon (05 11) 76 36 80 00 möglich.

Von Simon Polreich