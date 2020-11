Ein 83-Jähriger war am Mittwochabend auf der B6 in der falschen Richtung unterwegs. Die Besatzung eines Rettungswagens konnte die Geisterfahrt beenden. Der Senior fuhr auf der Spur von Neustadt in Richtung Hannover. Die Polizei berichtet von zahlreichen Beinaheunfällen.