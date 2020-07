Berenbostel

„Nicht wohl“ sei ihm gewesen, als er den Termin für das Richtfest festlegte, gesteht Otto Schwedhelm. Der Bauleiter des neuen Familienbads in Berenbostel steht unter einem weißen Zeltdach, der bunt behängte Richtkranz schwingt am Kran, dahinter ragt der Rohbau des Hallenbads empor. Eine Großbaustelle wie diese bringt viele Unsicherheiten mit sich: Lieferengpässe, schlechtes Wetter, unvorhergesehene Schwierigkeiten beim Bau. Nichts davon scheint eingetreten zu sein, und so kann Schwedhelm, der Verantwortliche vom Architekturbüro Venneberg, Zech & Partner, am Donnerstag eine kleine Ansprache zum Richtfest des Schwimmbads halten. Alles ist im Zeitplan, wird darin deutlich. Das Dach sei bereits Mitte Juni fertig gewesen – drei Wochen früher als geplant. Eine wichtige Marke sei das gewesen, so Schwedhelm.

Generell habe man viel Glück gehabt, sagt er: Der Winter sei quasi komplett ausgefallen, nur einen Schlechtwettertag habe man auf der Baustelle verzeichnet. Und Corona? „Die Pandemie ist im Bauablauf kaum aufgetaucht.“

„Feier holen wir nach“

Umso sichtbarer ist sie in diesem Moment bei den knapp 40 Anwesenden. Jeder hat sich neben einem extra im Abstand aufgestellten Hütchen positioniert. Eingang und Ausgang der Baustelle sind beschildert. So sieht es das Hygienekonzept der Stadt vor. Wer keine Eintrittskarte hat, beobachtet das Fest als Zaungast, Sekt und Schnittchen müssen ausfallen. „Die Veranstaltung ist ein wenig spartanisch“, sagt Bürgermeister Christian Grahl und verspricht: „Die Feier holen wir nach.“

Berenbostels Ortsbürgermeister Gunther Koch (links) und Garbsens Bürgermeister Christian Grahl begrüßen die Gäste des Richtfests. Quelle: Gerko Naumann

25,7 Millionen Euro hat die Stadt Garbsen in den Neubau des Familien- und Freizeitbads investiert. Am 21. Juli 2021 soll das Bad „für alle Garbsener und Berenbosteler“, wie Grahl betont, eröffnet werden. Auch bei Ortsbürgermeister Gunther Koch ist an diesem Tag nur Zufriedenheit zu hören: „Ich freue mich, dass wir im Kosten- und im Zeitplan liegen.“ Dass jahrelang um das neue Bad gestritten und diskutiert wurde, dass es sogar verhindert und stattdessen in Garbsen-Mitte ein Zentralbad gebaut werden sollte, wird zu diesem Anlass nicht mehr erwähnt.

Jetzt soll das Gelungene gefeiert werden: Der Richtkranz wird im strömenden Regen langsam emporgezogen, drei Schnäpse werden auf das Wohl der Architekten, der Bauarbeiter und der Politiker getrunken, der Richtspruch wird gesprochen.

Zur Galerie Richtfest in Corona-Zeiten: Rund 40 Gäste haben am Donnerstag den Fortschritt auf der Baustelle des Badeparks in Berenbostel gefeiert. Das Familien- und Freizeitbad soll 2021 eröffnet werden.

Technik ist komplett eingebaut

3700 Kubikmeter Beton stecken in dem neuen Schwimmbad, knapp 750 Tonnen Stahl sind verbaut, 700 Quadratmeter Glasflächen werden noch angebracht. Um sich vorstellen zu können, wie in knapp einem Jahr Schwimmer aus drei Metern Höhe ins Wasser springen und Kinder im Strömungskanal spielen, ist bei einem Rundgang durch den Rohbau ein wenig Fantasie nötig. „Hier befinden wir uns im Umkleidetrakt“, sagt der Projektleiter der Stadt Garbsen, Joachim Berle. Zu sehen ist ein langgestreckter, unverputzter Raum mit Betonsäulen und großen Fenstern. Von dort geht es an Toiletten- und Duschräumen vorbei in die Schwimmhalle mit Kinderplanschbecken, Kursbecken, Schwimmerbecken mit Sprungturm und einem sogenannten Attraktionsbecken mit Sprudelliegen, Massagedüsen und einem Strömungskanal.

So sieht es im Juli 2020 im Neubau des Badeparks Berenbostel aus. Quelle: Gerko Naumann

Bis tatsächlich Wasser in die Becken kommt, dauert es noch. Eine kleine Vorstellung davon, wie alles einmal aussehen wird, bekommt man dennoch. Auf einer Empore werden sich die Badegäste auf Liegen ausruhen, Verpflegung gibt es in einem kleinen Kiosk. Auch das Außenbecken für das Freibad ist schon zu erkennen. Bis Mitte Oktober soll die Außenfassade fertig sein, dann beginnt der Ausbau der Schwimmhalle. Außerdem soll in diesem Sommer das Außenbecken entstehen. So sieht es der Plan vor.

Relativ fertig ist der Keller des Schwimmbads. Hier befindet sich die Technik, die für frisches Wasser in den Becken sorgt, die Temperatur regelt und die Hallen belüftet. Seit Mai 2020 sind die Arbeiten abgeschlossen.

So beeindruckend der Fortschritt auf der Baustelle bei einem Blick ins Innere der Halle ist, so deutlich wird aber auch: Es ist noch viel zu tun. Schwedhelm bleibt zurückhaltend, aber optimistisch: „Die Wahrscheinlichkeit, dass im Juli 2021 tatsächlich alles fertig ist, ist deutlich gestiegen.“

Von Linda Tonn