Gitarrist Roberto Legnani macht auf seiner Deutschland-Tournee auch in Garbsen Station: Am Sonntag, 3. November, gibt er um 17 Uhr ein Konzert im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5. Im Konzertsaal erklingt eine Hommage an die klassische Gitarre, an ihr natürliches und grandioses Klangspektrum, teilen die Veranstalter mit.

Musiker präsentiert Klassisches und Populäres

Mit seiner Gitarre, dem Modell Legnani – einer „Stradivari“ unter den Gitarren – präsentiert der Musiker klassische Kompositionen. Darunter gibt es Bekanntes, aber auch von Legnani wieder entdeckte Meisterwerke. Der Gitarrist bringt auch Eigenschöpfungen zu Gehör unter anderem „Moods from the Song of King David“. Unter den musikalischen Höhepunkten sind „La Catedral“ von Agustín Barrios, eine Suite aus dem Opus magnum von Dietrich Buxtehude sowie eine der „Le Rossiniane“ von Mauro Giuliano.

Musik voller Nostalgie erklingt

Mit eigenen Arrangements populärer Gitarrenmusik aus Irland, Italien, Spanien und Lateinamerika zaubert Legnani Heiterkeit und Melancholie auf das Podium. Das Programm bietet Musik voller Nostalgie. Sein Spiel gilt als präzise und elegant. Mit Klang- und Farbnuancen lässt der Musiker eine eindringliche Atmosphäre entstehen.

Karten zum Preis von 20, ermäßigt 16 Euro können unter www.tourneebuero-cunningham.com bestellt werden. Tickets sind aber auch bei der Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen unter Telefon (05131) 707262 oder nach einer Mail an musik-kunstschule@garbsen.de erhältlich.

Von Anke Lütjens