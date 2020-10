Auf der Horst

Projektleiter Sebastian Beichel hat eine ganz spezielle Verbindung zur Kita Murmelstein in Auf der Horst. „Ich habe selbst dort meine Kindergartenzeit verbracht“, sagt er. Allerdings in den alten und nicht mehr zeitgemäßen Gebäuden am Talkamp. Nun sorgt er dafür, dass ein neues und modernes Gebäude entsteht, das ab dem kommenden Sommer Platz für 30 Krippen- und 100 Kitakinder bieten soll. Gemeinsam mit Zina Blume koordiniert Beichel die Bauarbeiten am Habichthorst. Der Rohbau steht bereits, seit Dienstag weht ein Richtkranz auf dem Dach. Ohne Gäste haben die Handwerker ihn dort oben angebracht – den Richtspruch gab es schriftlich.

Kein Richtfest wegen Corona

Wegen der steigenden Infektionszahlen hatte die Stadt auf eine öffentliche Feier verzichtet. „Wir feiern kein öffentliches Richtfest, wenn sich alle anderen nur zu zehnt aus bis zu zwei Haushalten treffen dürfen“, ließ Bürgermeister Christian Grahl aus dem Rathaus mitteilen. Das Interesse an dem Neubau ist groß: Denn es geht um die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen, viele Hoffnungen liegen auf der Kita Murmelstein. Das zweigeschossige Gebäude bietet Platz für 17 zusätzliche Krippenplätze.

Träger der Einrichtung, die auf dem 3600 Quadratmeter großen Gelände entsteht, ist die Willehadi-Gemeinde. In dem Gebäude kommen zwei Krippengruppen und vier Kindergartengruppen unter. „Die Einrichtung wird neben schönen, hellen Gruppenräumen alles bieten, was man von einer modernen Kita erwartet“, sagt Blume. Schon bei einem Gang durch den Rohbau wird deutlich, was die Projektleiterin mit „hell“ meint. Alle Räume sind mit großen Fenstern ausgestattet, durch die derzeit noch die bunt gefärbten Blätter der Bäume auf dem Gelände und am Lärmschutzwall zur A 2 zu sehen sind. Zudem gibt es ein großzügiges Oberlicht im Treppenhaus der Einrichtung.

Das älteste Gebäude der Kita Murmelstein am Standort Talkamp stammt aus dem Jahr 1967. Die Gebäude sind zu eng geworden und sanierungsbedürftig. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

„Der Bau ähnelt ein wenig der neuen Kita am Campus Maschinenbau“, sagt Beichel. Man habe einige Elemente wiederaufgenommen. Die Einrichtung in Garbsen-Mitte war im Frühjahr 2020 eröffnet worden und bietet Platz für 30 Krippen- und 75 Kita-Kinder. Auch bei diesem Gebäude habe man auf viel Licht geachtet, so Beichel.

Großer Speisesaal im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss der neuen Kita Murmelstein gibt es direkt neben dem Haupteingang einen großen Speisesaal mit Küche, im Obergeschoss können sich die Kinder in einem großen Bewegungsraum austoben. Dazu kommen Gruppenräume, Bereiche für das Personal, Schlafräume und ein Lesebereich. „Ich glaube, wir haben an alles gedacht“, sagt der Projektleiter. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Einrichtung im August 2021 an den Träger übergeben werden.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Alle Fachplaner und Unternehmen ziehen an einem Strang“, sagt Bürgermeister Grahl. Mit der Kita Murmelstein investiere man weiter in die Zukunft der Familien in der Stadt. Rund 4,9 Millionen Euro kostet der Bau der neuen Kita. 1,6 Millionen sind Fördermittel des Bundes, die Kirche steuert 430.000, das Land Niedersachsen 330.000 Euro bei. 2,5 Millionen Euro bringt die Stadt selbst auf.

Ohne Gäste haben die Handwerker die Richtkrone auf dem Dach der neuen Einrichtung angebracht. Quelle: Linda Tonn

Bereits im März 2016 hatte der Rat der Stadt den Neubau der Kita Murmelstein beschlossen. Die alte Kita besteht aus zwei Gebäuden, der älteste Teil wurde 1967 gebaut. 1986 wurde die Erweiterung um einen Bewegungs- und Mehrzweckraum notwendig. 1990 kam der heute noch sogenannte Neubau dazu. Die Kosten, um das alte Gebäude zu erhalten, waren immer höher geworden.

Mit einer deutlichen Verzögerung hatte die Stadt im Februar 2020 mit dem Tiefbau für die neuen Gebäude begonnen. Ursprünglich sollte der Neubau schon Ende 2019 fertig sein.

Von Linda Tonn