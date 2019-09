Stelingen

Die Polizei fahndet nach einem Roller, der an der Engelbosteler Straße in Stelingen gestohlen worden ist. Nach Angaben der Ermittler spielte sich der Diebstahl zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und dem frühen Sonnabendmorgen ab. Bei dem Roller handelt es sich um das Modell Longjia LJ50QT-F Alien 50 in den Farben Schwarz und Silber. Der Wert beträgt laut Polizei etwa 600 Euro. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann