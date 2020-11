Garbsen

„Gewalt kommt nicht in die Tüte“ – mit diesem eindringlichen Satz startet der Runde Tisch Häusliche Gewalt, im Sommer initiiert von der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Wiebke Winter, seine erste Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch, 25. November. 30.000 Brötchentüten sollen rund um dieses Datum in vielen Garbsener Bäckereien ausgegeben werden, um das Thema häuslicher Gewalt stärker in den Fokus zu rücken.

An dem Runden Tisch beteiligen sich eine Vielzahl von Akteuren. Dazu zählen das Mädchen und Frauenzentrum, die AWO Frauenberatung, die Jugendhilfestation, die Polizei, die Lebens- und Erziehungsberatungsstelle, die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen „Valeo“, die Koordinierungs- und Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt „BISS“, die Caritas-Suchtberatungsstelle, städtische Schulsozialarbeiter, das Ökumenische Sozialprojekt Neuland und einige Familienzentren. Der städtische Präventionsrat unterstützt die Aktion und finanziert die Brötchentüten, auf denen auch die Kontaktadressen der Beratungsstellen gedruckt sind.

Corona: Experten befürchten Anstieg von Gewalt

Am 25. November werden weltweit Aktionen initiiert, um darüber zu informieren, dass Gewalt in einer Partnerschaft keineswegs Privatsache ist. Das Thema soll enttabuisiert werden, denn jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben Gewalt in einer (Ex-)Partnerschaft. Die Bedeutung des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen sei in der aktuellen Corona-Krise noch einmal gestiegen, sind sich die Beteiligten einig.

„Wir bedanken uns bei den Bäckereien Raute, Schäfers und Die Brotkunst für die Unterstützung der Aktion“, sagt Wiebke Winter, die Runden Tisch Häusliche Gewalt initiiert. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Die Auswirkungen der Pandemie seien ebenso vielfältig wie gravierend und könnten einen direkten Einfluss auf die Fallzahlen häuslicher Gewalt haben. Ob Kurzarbeit, Geldsorgen oder Kontaktbeschränkungen: „Überall dort, wo zusätzlicher Stress entsteht, kommt es schnell zu Gewalt“, sagt Eva Katiofsky, Leiterin des Mädchen- und Frauenzentrums. „Gewaltbelastete Beziehungen können in einer Lockdown-Situation schneller eskalieren.“

Neben den Bäckereien beteiligen sich Familienzentren und Beratungsstellen an dem Aktionstag. Sie verteilen mit Flyern bestückte Brötchentüten an Eltern, Klienten und weitere Interessierte. „Für uns ist es wichtig, so viele Frauen wie möglich zu erreichen, um sie auf einen geschützten Raum aufmerksam zu machen, in dem sie Unterstützung und Bestärkung erfahren können“, sagt ihre Kollegin Ulrike Baumann.

Nachbarn sollen hinsehen und Hilfe anbieten

Neben den Frauen sollen sich insbesondere die Nachbarschaft und das soziale Umfeld angesprochen fühlen. „Diese sollen sich trauen, hinzuschauen und ihre Hilfe anzubieten, um die Betroffenen und auch mit betroffene Kinder zu unterstützen“, betont Franziska Albers von der Frauenberatungsstelle der AWO. Beide Initiativen informieren am 25. November ab 13.30 Uhr vor dem Planetencenter. Die Beratungsangebote sind kostenfrei, vertraulich und auf Wunsch anonym.

Von Jutta Grätz