Altgarbsen

Saubermachen geht immer, egal ob drinnen oder draußen. Und draußen liegt wahrlich genug Müll an den Wegrändern. Die sonst so gut eingespielten Müllsammelaktionen im Frühjahr waren wegen Corona allesamt ausgefallen. Die SPD Altgarbsen/Garbsen-Mitte will das so nicht stehen lassen und greift mit Helfern am Sonnabend, 22. August, zu Zange, Picker und Müllsack: Beim 46. Waldfegen in der Garbsener Schweiz.

Das Waldfegen darf allein schon aus Traditionsgründen nicht ausfallen: 1974 hatten die Sozialdemokraten die Müll-Patenschaft für das Waldgebiet am Blauen See übernommen und sind dem in jedem Jahr ohne Unterbrechung nachgekommen. Startpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz Alte Ricklinger Straße, gegenüber der Autobahnzufahrt Garbsen-Süd. SPD-Abteilungschef Wilfried Aick hofft, dass sich die Sonne an diesem Tag mehr zurückhält als gerade. Der Wald dürfte aber auch ausreichend Schatten spenden.

Anzeige

Aha stellt die Säcke

Das staatliche Forstamt unterstützt die Aktion. Der Abfallentsorger aha stellt die Säcke und fährt den Müll ab. Aick hofft jetzt auf möglichst viele helfende Hände, um möglichst viele Waldflächen abgehen zu können. „Grundsätzlich eingeladen sind am 22. August alle Bürgerinnen und Bürger, die Lust und Laune haben, sich an frischer Luft zu bewegen und etwas zur Sauberhaltung der Umwelt zu tun“, schreibt Aick. „Unser Naherholungsgebiet Garbsener Schweiz ist es uns auch im 46. Jahr wert, dass wir uns um die Sauberkeit kümmern. Wer dieses schöne Stück Natur liebt, sollte jetzt zum Aufräumen kommen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Imbiss fällt aus

Der Ablauf ist wie üblich: Sammeln am Parkplatz, Gruppen und Gebiete einteilen, Säcke schnappen und los. Mitgebracht werden sollten neben der üblichen Mund-Nasen-Maske auch Handschuhe und/oder ein Stock zum Aufpicken des Mülls. Alles Andere wird zur Verfügung gestellt. Nur eines ist in diesem Jahr anders: Der gemeinsame Belohnungsimbiss hinterher muss aus Vorsorgegründen ausfallen. Aber ein Fläschchen Wasser wird es für jeden geben.

Von Markus Holz