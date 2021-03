Garbsen

Sozialdemokratinnen in Garbsen haben sich zusammengeschlossen und die Frauenorganisation Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) gegründet. Anlässlich des internationalen Weltfrauentags am 8. März, der in die Corona-Pandemie fällt, wollen sie auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen in Garbsen aufmerksam machen.

Auftakt am 18. März

„Wie alle Frauen übernehmen auch Garbsener Frauen eine Vielfalt an Aufgaben, nicht nur zu Pandemiezeiten“, schreibt Kerstin Mannschatz-Önemli vom Ortsverband Garbsen. Um herauszufinden, welche Themen die Frauen bewegen, laden die Gründerinnen des ASF diese zu einem Auftakttreffen ein. Am Donnerstag, 18. März, wird um 19 Uhr eine Videokonferenz angeboten. Der Link dazu wird in der Facebook-Gruppe „Garbsener Frauen“ veröffentlicht.

Lesen Sie auch: Eva Hartmann rückt für Erika Böker in die SPD-Fraktion nach

„Unser Ziel ist es, ein lebendiges Netzwerk für Frauen aufzubauen und unsere Vorschläge in die Stadtgesellschaft und die Politik einzubringen“, so Kerstin Mannschatz-Önemli.

Von Linda Tonn