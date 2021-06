Garbsen

Der Bürgermeisterkandidat der SPD, Claudio Provenzano, lädt für Sonnabend, 3. Juli, zu einer Radtour durch Garbsen ein. Bei der Rundfahrt sollen Garbsenerinnen und Garbsener die Möglichkeit bekommen, sich mit ihm und weiteren Parteinmitgliedern über Ideen und Vorstellungen zur Ideen und Vorstellungen zur künftigen Politik in Garbsen auszutauschen.

Anmeldung ist nötig

Startpunkt ist um 13 Uhr auf dem Rathausplatz. Ziele der Tour sind die Bike-Flash-Anlage bei Amazon, das geplante Neubaugebiet Südlich im Stühe, das Gewerbegebiet Koppelknechtsdamm und die Osterwalder Hauptstraße. Auch angefahren werden das Neubaugebiet An den Eichen in Berenbostel-Ost, der Campus Maschinenbau, die neuen Häuser am Bosse-See, die IGS Garbsen und das Neubaugebiet Neue Mitte. Die Tour soll zwei bis drei Stunden dauern.

Der ADFC wird die Tour unterstützen. Die SPD bittet um eine Anmeldung an radtour@provenzano.de.

Von Linda Tonn