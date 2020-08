Altgarbsen

Landtagsabgeordneter Rüdiger Kauroff ( SPD) und sein Parteigenosse Julian Cremer waren erstaunt. „Entweder hat hier schon einer sauber gemacht oder es liegt einfach weniger Müll im Wald“, sagte Kauroff beim Müllsammeln in der Garbsener Schweiz. Die SPD-Abteilung Garbsen-Mitte/ Altgarbsen hatte für Sonnabend zum sogenannten Waldfegen in dem Naherholungsgebiet aufgerufen. 14 Teilnehmer folgten der Einladung. Die Veranstaltung war wegen der Corona-Pandemie von März auf den August verschoben worden.

Spektakuläre Funde bleiben aus

Am Ende der Müllsammelaktion kamen immerhin zehn Säcke zusammen. Anders als in den Vorjahren blieben spektakuläre Funde aus. In den vergangenen Jahren hatten die Müllsammler unter anderem einen vollen Kanister Altöl, Bekleidung, Möbel, Autoteile und ein entsorgtes Badezimmer gefunden. An diesem Sonnabend sammelten die Teilnehmer vor allem Flaschen, Plastikbecher, Verpackungen und achtlos weggeworfenes Bonbonpapier ein. Besonders am Hauptweg zwischen dem Waldparkplatz und dem Kiosk entdeckten Uwe und Hannelore Roßberg viel Unrat, der überwiegend aus den Überresten von Partys bestand.

Müllsammelaktion gibt es seit 46 Jahren

Es war die 46. Müllsammelaktion der SPD. Uwe Roßberg hatte diese als damaliger Vorsitzender der SPD 1974 ins Leben gerufen. „Wir wohnten früher in Altgarbsen und waren oft in der Garbsener Schweiz unterwegs. Der viele Müll hat uns gestört“, sagte er. In den Jahren zuvor befreiten die Teilnehmer auch die Seitenstreifen in Höhe der Rastanlage von Müll. Das war oft unangenehm, weil viele der Fahrer das Geld für die Toilette sparen wollten. „Um die Entsorgung soll sich der Pächter selber kümmern“, sagte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Garbsen, Karin Kuhn. Einen außergewöhnlichen Fund gab es dennoch: Roland Machold legte einen Leitpfosten auf den Berg aus Müllsäcken, die Aha am Montag entsorgt.

Von Anke Lütjens