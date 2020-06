Stelingen

Langjähriger SPD-Politiker, entschiedener Naturschützer, Fußballspieler und -trainer, der letzte Bürgermeister Stelingens und Autor: Das Leben von Karl Fischer hatte mindestens so viele Facetten wie sein letztes Buch Seiten. Der Politiker, von 1976 bis 1991 Mitglied im Rat der Stadt Garbsen, ist am 18. Juni im Alter von 81 Jahren gestorben.

Fischer ist 1938 in Hannover geboren, hat den Beruf des Anwalts- und Notargehilfen gelernt. Er arbeitete zunächst in der Rechtsabteilung einer Bank, seit 1978 bei der Ländlichen Erwachsenenbildung. Am 1. Januar 1963 in die SPD eingetreten, wurde Fischer 1964 in den Gemeinderat von Stelingen gewählt. Von 1968 bis zur Gemeindereform 1974 war er der letzte Bürgermeister des Reiterdorfes – und gleichzeitig der jüngste.

Gefragter Kenner von Fauna und Flora

Fischers kommunalpolitisches Wirken war beachtlich: Er hatte Sitz und vor allem Stimme im Kultur-, im Jugend- und Sportausschuss, im Wirtschafts- und Finanzausschuss, im Ausschuss für Umwelt- und Stadtentwicklung und im Grünflächenausschuss, dessen Vorsitzender er vier Jahre lang war.

Der Stelinger ist ein Pionier für Natur- und Umweltschutz in Garbsen. Fischer war von 1991 bis 2015 ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter der Region Hannover für Garbsen. Er hat den Nabu Garbsen mitbegründet, vertrat aber durchaus seine eigene Auffassung und galt als exzellenter Kenner der heimischen Fauna und Flora, und auch der Hannoverschen Moorgeest. Dabei hatte er die Gabe, alle Generationen für die Natur zu sensibilisieren – von Kita-Kindern bis zu Senioren, bei Exkursionen und Vorträgen und Literaturabenden. Und er setzte sich vehement für eine Baumschutzsatzung in Garbsen ein.

Er habe als junger Mann ein politisches Mandat übernommen und damals ohne Bedenken für alle Bebauungspläne die Hand gehoben, sagte Fischer in einem Interview zum Amtsantritt als Naturschutzbeauftragter 1991. Mit dem neuen Ehrenamt wechselte er die Seite und wollte retten, was noch an intakter Natur, alten Bäumen und Kulturlandschaft zu retten ist. „Wenn sie so wollen, bin ich vom Saulus zum Paulus geworden“, gestand er damals. Fischer konnte im Interesse der Natur durchaus unbequem werden – nie laut, aber immer deutlich.

Natur trifft Literatur

Natur, aber auch Lyrik und Kurzgeschichten – das waren die Themen, die Fischer besonders am Herzen lagen. Seit 2003 entstanden am heimischen Schreibtisch zehn Bücher dazu. Schon mit 13 Jahren hatte er angefangen, selbst zu dichten. Hermann Löns war vielleicht nicht in allem sein Vorbild, aber Fischer bewunderte Löns Art, Natur zu beschreiben. Dem Dichter zu Ehren sorgte Fischer 2008 für den Lönsstein am höchsten Punkt Garbsens auf dem Stelinger Berg.

2008 auf dem Stelinger Berg: Karl Fischer (von links), Monika Seidel, Bürgermeister Alexander Heuer, Robert Hesse und Christian Uelschen enthüllen den Löns-Stein. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Ehrenamt im Heimatort, auch das war Fischer wichtig: Er hat den AWO-Ortsverein mitbegründet, war Mitglied in der Feuerwehr, im Heimatbund, Ehrenmitglied im TSV Stelingen. Für sein jahrzehntelanges Engagement erhielt Fischer 2009 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

„Die SPD in Stelingen und Garbsen verliert mit Karl Fischer einen stets sachkundigen Mitstreiter und Genossen, der sich stets für die Partei, aber besonders auch für die Belange der Bürger in Stelingen und Garbsen eingesetzt hat“, schreibt der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff, „wir verneigen uns vor seiner Lebensleistung.“

Karl Fischer hat seit 2003 Bücher veröffentlicht mit Texten zur Natur – 2017 ist der zehnte Band erschienen. Quelle: Benjamin Behrens (Archiv)

Von Jutta Grätz