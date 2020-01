Schloß Ricklingen

Die Mitglieder der SPD Schloß Ricklingen haben in der Jahresversammlung ihren Vorstand im Amt bestätigt. Helga Kania bleibt Vorsitzende, Daniela Grunwald-Galler ihre Stellvertreterin. Gisela Küsters führt weiterhin die Kasse, Andreas Mertsch bleibt Schriftführer. Zum neuen Beisitzer wählten die Mitglieder Jonas Kirchberg.

Kania zog eine positive Bilanz zu den Aktivitäten im vorigen Jahr. Dazu gehörten eine Veranstaltung zur Europawahl und Infostände. Außerdem hat sich die SPD mit einem Cocktailstand am Dorffest beteiligt. Auch das Bürgerquiz sei von den Schloß Ricklinger Bürgern wieder gut angenommen worden, sagte Kania. „Jetzt hoffen wir, dass unsere Pflanzaktion vor dem Denkmal an der Kirche im Frühjahr Ergebnisse zeigt und den Platz in ein schönes Blumenmeer verwandelt“, sagte sie.

Willi Thiele erhielt eine Urkunde für seine 50-jährige Mitgliedschaft, Heinz Mertsch gehört der Partei seit 25 Jahren an und wurde ebenfalls geehrt.

Von Anke Lütjens