Werden in Garbsen demnächst sogenannte Trixi-Spiegel aufgestellt? Das fordert zumindest die SPD. Diese Spiegel sollen die Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger erhöhen, sagt der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel.

In Hannover sind vor Kurzem exakt 100 dieser Trixi-Spiegel an gefährlichen Kreuzungen aufgehängt worden. Sie sollen dafür sorgen, dass Autofahrer beim Rechtsabbiegen Radfahrer rechtzeitig sehen – auch im sogenannten toten Winkel. Zuvor waren die Spiegel unter anderem in Oldenburg und Göttingen getestet worden. Dort ist nach Aussage der Verwaltungen die Zahl der Unfälle gesunken.

„Warum sollte das in Garbsen keinen Sinn machen? Andere Städte haben gute Erfahrungen mit den Trixi-Spiegeln gemacht“, sagt Vogel. Die Stadtverwaltung soll nun prüfen, an welchen Stellen in Garbsen diese „kurzfristige Maßnahme“ sinnvoll wäre.

Von Gerko Naumann