Erneut müssen Schulen den Präsenzunterricht für Schüler einschränken. Erneut dürfen die Schüler nur in Kleingruppen zum Unterricht oder müssen ganz von zu Hause aus lernen. Die SPD Garbsen geht davon aus, dass das sogenannte Homeschooling wegen der angespannten Pandemielage vorerst zur vorherrschenden Unterrichtsform werden wird, und fordert von der Garbsener Verwaltung einen Plan für das digitale Lernen – für die Zeit der Pandemie und darüber hinaus.

„Digitaler Unterricht kann nur stattfinden, wenn die entsprechenden Geräte im Homeschooling und in den Schulen vorhanden sind“, sagt der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel. „Hier ist die Kommune gefordert, die für die Ausstattung der Schulen zuständig ist.“ Immer wieder komme es allerdings auch zu Fällen, in denen Schüler aus finanziell schwachen Familien aus Mangel an geeigneten Geräten wie Computer, Laptop oder Tablet nicht am digitalen Lernen teilnehmen könnten. Das bestätigen auch Schulleiter wie Claudia Schreyer von der Oberschule Garbsen immer wieder.

Welche Bedeutung die Ausstattung der Schulen für digitales Lernen habe, sei allen in der Pandemie mehr als deutlich vor Augen geführt worden, sagt Vogel. Immer wieder habe seine Partei die Weiterentwicklung der Digitalisierung gefordert – unter anderem mit einem Antrag, für die Schulen einen Medienentwicklungsplan zu erstellen. Seit 2008 gibt es diesen Plan, für den die Stadt jährlich 300.000 Euro im Haushalt für die digitale Ausstattung für die Schulen bereitstellt. Alle fünf Jahre wird dieser Plan fortgeschrieben.

Kontakt zu Schulleitungen?

Nun will die SPD wissen, ob der Plan angesichts der Pandemie geändert werde. „Gibt es aus den finanziellen Möglichkeiten des Digitalpaktes und des Medienentwicklungsplans heraus Möglichkeiten, bedürftigen Schülern notwendige Geräte für die Zeit des Homeschoolings zu leihen?“, fragen der Fraktionsvorsitzende Vogel und Ratsherr Wilfried Aick. Zudem wollen sie wissen, ob die Verwaltung schon Kontakt zu den Schulleitungen aufgenommen habe, um die Probleme zu lösen.

Man wolle einen Überblick über die aktuelle Situation an den Schulen erhalten und erfahren, wie das Konzept der Verwaltung sei, begründet Vogel den Vorstoß. Wegen des verschärften Lockdowns kehren nur wenige Schüler noch im Januar in den Klassenraum zurück. Grundschüler lernen bis zum 18. Januar von zu Hause aus und wechseln dann in das Szenario B, also geteilte Lerngruppen. Die Klassen der weiterführenden Schulen bleiben beim Distanzlernen. Lediglich für Abschlussklassen gibt es Ausnahmen.

Die Grünen in Garbsen begrüßen die SPD-Anfrage. Die Partei haben schon vor einiger Zeit das Thema Homeschooling aufgegriffen, sagte der Vorsitzende des Ortsverbandes, Roland Godbersen. Daraus sei eine Projektgruppe entstanden, die Erfahrungen sammle und Handlungsbedarf formuliere. Aus dieser Arbeit haben die Grünen drei Problembereiche identifiziert: Die Schulserver reichten für den Fernunterricht nicht aus, es fehle an IT-Unterstützung durch den Schulträger, und es seien Fort- und Weiterbildungen notwendig. „Wir laden die SPD ein, zu diesem Thema eine überparteiliche Zusammenarbeit zu starten“, sagt Godbersen.

