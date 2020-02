Garbsen

Das Problem haben alle Parteien in Garbsen erkannt: Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt ist viel zu gering und wird zudem durch die stetig steigende Nachfrage immer knapper. Deshalb hatte sich 2018 auf Initiative der SPD in Garbsen eine Arbeitsgruppe aus Ratsmitgliedern zu dem Thema gegründet.

30 Prozent sozialer Wohnraum gefordert

Eineinhalb Jahre und sechs Treffen später seien die Politiker zu einigen entscheidenden Ergebnissen gekommen, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel: „Wir brauchen dringend kleine und mittlere Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zum Mieten oder Kaufen.“ Für alle künftigen Neubaugebiete in Garbsen empfiehlt die Arbeitsgruppe daher konkret eine Quote von 30 Prozent an Wohnungen, die finanziell gefördert werden, in städtischen Bereichen. In den eher ländlich geprägten Stadtteilen sollen es demnach 15 Prozent geförderter Wohnungsbau sein. Durch die Fördermittel soll eine Kaltmiete von maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter erreicht werden.

Diese geplante Quote ist im Entwurf für einen sogenannten Baulandbeschluss festgelegt worden. Der soll künftig als Grundlage für die Entwicklung von allen Baugebieten in Garbsen Gültigkeit haben. Das bedeutet: Etwaige Investoren müssen sich an die Vorgaben halten, wenn sie Wohnungen bauen. Das soll auch für das Wohnungsbauprojekt Berenbostel-Ost gelten, bei dem an der Wreschener Allee bis zu 1200 Wohneinheiten entstehen sollen.

Stadt hat noch keine Vorlage erstellt

Jetzt gebe es allerdings noch ein entscheidendes Problem, sagt Vogel: „Wir müssen endlich in die politische Diskussion einsteigen und über dieses Papier abstimmen.“ Das geht bislang allerdings nicht, weil die Stadtverwaltung noch keine entsprechende Vorlage für die Lokalpolitiker erstellt hat.

Das wiederum bringt die SPD zu der Vermutung, dass die Verwaltungsspitze das Thema sozialen Wohnraum blockieren will und deshalb auf Zeit spielt. Genau die habe Garbsen in diesem Fall aber nicht, betont der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff. Er verweist darauf, dass gerade jetzt Fördergelder für Sozialwohnungen vom Bund, vom Land und von der Region Hannover zur Verfügung stehen – und zwar zeitlich befristet.

Genug Wohnungen für höhere Einkommen

Deshalb macht die SPD Druck, um die in der Arbeitsgruppe einstimmig beschlossenen Ergebnisse so bald wie möglich umsetzen zu können. „Schließlich ist Garbsen nicht die einzige Stadt, in der bezahlbarer Wohnraum knapp ist“, mahnt Kauroff. Wohnungen für Menschen mit höherem Einkommen würden in Garbsen schon ausreichend gebaut, sagt er und nennt etwa die in der Neuen Mitte am Rathausplatz oder am Bosse-See, ebenfalls in Garbsen-Mitte.

Was fehle, seien aber Wohnraum für Normalverdiener und Menschen mit geringem Einkommen. Dazu zählt Kauroff auch die Studenten des Campus Maschinenbau, die ab dem Sommersemester in Garbsen studieren und eventuell in der Stadt eine Wohnung suchen. „Ohne Quote und ohne eine Beschlussvorlage dazu haben wir Verhältnisse wie in Hannover, wo die Mieten weiterhin explodieren“, warnt Vogel.

