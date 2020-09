Garbsen

Die SPD-Fraktion im Rat will mehr Wohnraum für Studierende schaffen und fordert in einem Antrag den Bau von zwei weiteren Studentenwohnheimen in Garbsen. Bislang gibt es nur das im Oktober 2019 fertiggestellte Wohnheim von Bauherr Markus Grimm direkt am neuen Campus. „162 Wohnheimzimmer für den gesamten Fachbereich Maschinenbau – das ist viel zu wenig“, sagt der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Karsten Vogel. Seiner Meinung nach müsse verhindert werden, dass die Studierenden auch noch in den kommenden zehn bis 20 Jahren ihren Wohnsitz eher in Hannover hätten als in Garbsen.

Die Verwaltung solle deshalb prüfen, ob mit Fördermitteln des Landes kurzfristig neue Wohnbauprojekte, etwa Studentenwohnheime, realisiert werden können. Mit einem im Sommer 2019 verabschiedeten Förderprogramm will das Land Niedersachsen den Bau von Wohnraum vorantreiben. Darin enthalten ist auch der Bau von weiteren Wohnheimplätzen für Studierende. Angaben des niedersächsischen Bauministeriums zufolge ist eine Voraussetzung für die Förderung, dass die Wohnheimplätze für die Dauer von 30 Jahren Personen vorbehalten werden, die an einer Hochschule immatrikuliert sind.

75.000 Euro pro Wohnheimplatz

Die Förderung beträgt bis zu 75.000 Euro pro Wohnheimplatz. Ist die Wohnung zudem rollstuhlgerecht oder für Eltern mit Kindern ausgestattet, steigt sie Förderung auf 95.000 Euro. „Das Land Niedersachsen sitzt auf Millionen, die nicht abgerufen werden“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Martin Fochler. „Und in Garbsen fehlen die Plätze.“

„Uns ist klar, dass wir nicht von jetzt auf gleich auf der grünen Wiese bauen können“, so Vogel. Dennoch müsse man anfangen. „Der Bedarf von Wohnraum für Studierende ist so groß, dass man nichts falsch machen kann.“ Dass die Leibniz Universität Hannover wegen der Corona-Pandemie derzeit auf Onlinevorlesungen umgestellt hat und viele Studierende gar nicht am Standort in Hannover oder Garbsen sind, sieht Vogel nicht als Hindernis. „Das wird nicht dauerhaft so bleiben. Für praktische Übungen werden die Studierenden wiederkommen.“

Im Juli 2020 hatten einzelne Studentenwerke in Niedersachsen angegeben, dass die Nachfrage nach Wohnheimzimmern wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise zurückgegangen sei. In Hannover hatten der Lockdown und die Einreisebeschränkungen für ausländische Studierende allerdings nicht für Leerstand gesorgt, sondern lediglich die Lage entspannt. „Die Nachfrage nach Zimmern war vor Corona da und wird auch bleiben“, ist sich Vogel sicher.

Studierende im leerstehenden Postgebäude?

Als mögliche Standorte schlägt die Fraktion die Baugebiete Garbsen-Mitte und Berenbostel Ost vor. Nicht alle Flächen seien im Besitz der Stadt, räumt Fochler ein. „Aber auch da könnte man sicherlich vermittelnd tätig werden.“ Es gebe auch viele andere Flächen, auf denen man kurz- oder mittelfristig Wohnraum schaffen könnte. Denkbar seien ihm zufolge auch das leerstehende Postgebäude Auf der Horst und das ehemalige Grundstück der Willehadi-Kirchengemeinde.

In dem seit August 2016 leerstehenden Postgebäude Studenten unterzubringen hatten bereits die Garbsener Grünen im Frühjahr 2017 vorgeschlagen. Damals befand sich der Campus Maschinenbau noch im Bau.

Zusätzlich zu den beiden Wohnheimen regt die SPD-Fraktion an, Fördermittel auch in den Bau von zwei Mehrgenerationenhäusern zu stecken. Zudem soll die Stadt prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, Wohnraum für Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Single-Haushalte zu schaffen.

