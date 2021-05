Garbsen

Die SPD Garbsen hat fünf Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, die bei der Kommunalwahl am 12. September in die Regionsversammlung einziehen wollen.

Auf dem ersten Platz der Liste steht Karsten Vogel aus Meyenfeld. Er ist bereits Regionsabgeordneter und Fraktionschef der SPD im Rat der Stadt Garbsen. Auf den weiteren Plätzen folgen Kerstin Mannschatz-Önemli aus Berenbostel, Kemal Ay (Auf der Horst), Bodo Langguth aus Altgarbsen sowie Hans-Werner Blume aus Osterwald.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano zeigte sich anschließend zufrieden: „Ich freue mich, dass wir wieder erfahrene und junge Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zur Wahl empfehlen können.“ Gemeinsam mit vier Bewerbern aus der Wedemark treten die Garbsener im Wahlkreis Garbsen/Wedemark an. Über die exakte Reihenfolge auf der Wahlliste entscheidet eine sogenannte Regionswahlbereichskonferenz am 8. Mai, kündigt der Garbsener SPD-Vorsitzende Rüdiger Kauroff an.

Delegierte müssen sich in Präsenz treffen

Für die Nominierung der Garbsener Kandidaten mussten sich die Sozialdemokraten in Präsenz treffen, so Kauroff. „Das schreibt das Kommunalwahlrecht vor.“ Die SPD Garbsen wählte deshalb vor dem Treffen 20 Delegierte. Die wiederum stimmten in geheimer Wahl im Ratssaal über die Kandidatinnen und Kandidaten für das Regionsparlament ab.

Von Gerko Naumann